Despre nectarine se spune ca au fost atat de apreciate de oameni incat le-au crezut fructe ale zeilor, daruite de acestia oamenilor. Nectarinele (pe numele oficial – Prunus persica), fac parte din familia Rosaceae si sunt cunoscute de peste 2 000 de ani. Sunt inrudite cu piersicile si prunele si sunt originare din China. Nectarinele au fost aduse in Europa prin Asia Centrala, de unde incet-incet au cucerit toata planeta.

Nectarinele au pulpa rosie, galbena sau alba si sunt o sursa de vitamine A si C. In plus, vitamina A are efect benefic asupra sistemului imunitar.

Consumate frecvent substantele din nectarine intarzie procesul natural de imbatranire. Nectarinele trebuie consumate mai ales in stare proaspata sau preparate termic sub forma de compot si gemuri, sau ca ingredient in prepararea diverselor dulciuri. Nectarinele au un gust foarte asemanator cu cel al piersicilor, putin mai acid insa.

Nectarinele sunt o sursa pretioasa de betacaroten, un antioxidant care este sintetizat in organism în vitamina A.

