In perioada verii tot mai multe persoane isi doresc sa isi tina parul cat mai departe de fata. Cum zilele trec, termometrele par sa urce din ce in ce mai mult in grade, motiv pentru care in fiecare zi am incercat look-uri si impletituri pe care sa vi le prezentam ca inspiratie pentru aceasta perioada.

Impletitura de la jumatatea verii (yep, a trecut timpul foarte repede) este probabil una dintre cele mai usoare si mai dragute coafuri pe care le putem face in zilele toride de vara. Singurele accesorii necesare sunt cateva elastice foarte subtiri, in culoarea firului de par.

Pentru a ne feri de razele soarelui, ni se recomanda sa ne acoperim cat mai des capul cand iesim din casa, asa ca eu am folosit o palarie din paie cu boruri mici si rotunde, dupa care am umblat mai bine de doi ani (nu voiam sa dau foarte mult pe ea, mai ales ca stiam ca o voi purta destul de rar) si pe care am gasit-o tocmai la Cluj, intr-un magazin de art and craft, ascunsa timid sub o palarie neagra de vrajitoare, la sectiunea Halloween

sursa material: Cosanzene.ro