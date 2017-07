Rahelio Rodriguez, unul dintre cei mai populari ghizi spirituali din Sedona, are multe de povestit si de impartasit. Nascut in centrul Statelor Unite ale Americii, samanul a venit in Sedona in 1987 timpul solstitiului de vara si nu a mai plecat. Invataturile sale combina intelepciunea traditiilor yoghine si a Taoismului, misticismul crestin si samanismul indienilor americani.

foto interior si prima pagina: Anna Ismagilova, Shutterstock

In timpul Turului Magic, Rahelio vorbeste despre centri energetici ai Pamantului, civilizatii extraterestre, roata vietii dar si despre iubire si relatii. El crede ca suferinta provocata de o despartire este o proiectie a ego-ului.

”Undeva in subconstientul nostru se afla amintirile din vietile noastre trecute in care am experimentat pierderea celor dragi, ruperea de Paradis. Asa ca atunci cand intalnim o persoana de care ne indragostim, avem tendinta de a deveni posesivi, de a o pastra pentru noi. Senzatia este atat de minuntata, ne simtim atat de fericiti incat devine ca un drog. Iar atunci cand dispare, devenim nefericiti. Emotiile negative, mania, sentimentul de neimplinire, toate acestea ies la suprafata," explica Rahelio.

Solutia este sa nu opunem rezistenta si sa acceptam schimbarea, sa renuntam la atasamente si sa constientizam ca totul in Univers este iubire.