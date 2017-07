Pare ca stie mereu ce are de facut si cu siguranta stie ce vrea de la viata.

Poate fi cucerita cu cadouri inedite si consistente, buchete uriase de flori insotite de complimente si texte care ii ridica in slavi calitatile. Neaparat, citite cu glas tare, ca sa auda toti. Nu ii plac scenele emotionale, promisiunile incalcate, comportamentul indisciplinat si uraste risipa.

Pentru ca ii pasa de ce cred altii despre ea, femeia in zodia Capricorn tinde sa fiesi ii pedepseste aspru pe cei care cred ca o pot intrece. Adesea isi descopera latura ei razboinica si adora sa-i intimideze pe cei din jur.

In volumul “Tu si Viitorul Tau”, semnata de astrologul Georgia Nicols, femeia nascuta sub protectia acestui semn astral isi poate ascunde foarte usor varsta. La tinerete, seriozitatea si maturitatea in gandire o poate imbatrani cu cativa ani.

foto interior si prima pagina: Sofia Zhuravetc, Shutterstock