Daca este sa dam crezare stiintei, fericirea noastra este cumulul unei serii intregi de factori: conditiile de viata, biologia noastra, asteptarile noastre si lista poate continua. Noile cercetari arata insa ca exista o cheie a fericirii pe care majoritatea oamenilor nu o ia in considerare: modul in care proceseaza emotiile negative.

foto interior si prima pagina: Zolotarevs, Shutterstock

Studiul, condus de cercetatorii de la Universitatea din Toronto, a folosit o serie de trei experimente pentru a stabili legatura dintre starea de bunastare generala si felul in care oamenii accepta sau nu emotiile negative. In timpul primului experiment, peste 1.000 de participanti au fost instruiti sa completeze formulare in care au evaluat gradul de satisfactie cu privire la viata lor, simptomele de depresie, simptomele de anxietate, gradul de constienta, numarul de evenimente stresante. Rezultatele au demonstrat ca persoanele care si-au acceptat sentimentele negative, s-au dovedeit a fi mai sanatosi din punct de vedere psihologic.

In sprijinul acestui rezultat, cercetatorii au continuat studiul cu un esantion de 160 de femei. Jumatate dintre acestea au experimentat un nivel de stres semnificativ in ultimele sase luni. Toate participantele la studiu au avut de indeplinit un obiectiv neutru si unul stresant. Rezultatul a fost similar cu cel al experimentului precedent: femeile care si-au acceptat sentimentele si gandurile negative rau s-au simtit mai fericite.

Intr-o a treia faza a studiului, 222 de participantii au fost rugati sa scrie intr-un jurnal in fiecare seara, inainte de culcare, timp de doua saptamani, si sa se refere in mod special la evenimentele stresante prin care au trecut in timpul zilei. Participantii au evaluat, de asemenea, intensitatea cu care au simtit douasprezece emotii considerate negative printre care tristetea, singuratatea, disperarea, rusinea, vinovatia. S-a dovedit inca o data faptul ca participantii care si-au acceptat de bunavoie gandurile si sentimentele negative au fost mai fericiti per ansamblu.

Concluzia acestui articol este ca niciodata sa nu fii prea dura cu tine insati indiferent de starea in care te afli. Accepta fiecare stare prin care treci, afla lectia pe care o ai de invatat si permite-i sa treaca. Cu cat te concentrezi mai tare asupra unui lucru, cu atat acesta va persista. Permite-ti sa experimentezi diverse emotii, chiar daca nu sunt intodeauna pozitive. Vei fi mai fericita pe termen lung.