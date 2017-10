Noi, oamenii, putem fi atat de duri cu noi insine. Ne mustram pentru cele mai mici greseli facute si, totusi, de cele mai multe ori ii iertam cu usurinta pe cei din jurul nostru.

Gandurile de auto-reflectie pe care le comunicam nu controleaza doar modul in care ne simtim, ci si modul in care actionam - transformand o emotie intr-un comportament si un gand in realitate.

foto interior si prima pagina: DSerov, Shutterstock

Gandurile tale au un impact semnificativ asupra caii tale in viata. Vestea buna este ca poti face o pauza! Poti opri discutiile repetitive, autodistructive si poti schimba comportamentul pentru a forma obiceiuri frumoase pentru un viitor mai bun.

Cu o anumita practica, poti controla complet modul in care gandesti si vezi lumea si modelul de gandire pe care il urmezi va determina, in cele din urma, nivelul de fericire din viata ta.

Urmatoarele sfaturi te vor ajuta sa iti pastrezi gandurile pozitive si sa inviti fericirea in viata ta.

Fa mai multe alegeri constiente cu privire la ceea ce iti doresti in viata ta! Fii constienta de drumul pe care vrei sa il faci.

2. Concentreaza-te asupra ta

Cauta timp si energie pentru a te concentra asupra ta si a abilitatilor tale. Descopera care sunt propriile dorinte si obiective si identifica in mod clar care sunt lucrurile care te fac sau te vor face fericita.

3. Accepta

Accepta ca vei face greseli de-a lungul drumului; aceasta este parte a vietii, este uman sa gresim. Fii gata sa te ierti atunci cand se va intampla asta si intelege ca nu vei ajunge nicaieri daca vei fi pusa jos.

4. Schimba treptat rutina zilnica

Identifica momentul in care viata ta este in rutina si elimina elementele negative; poti face o schimbare simpla in rutina de dimineata, spunand o mantra care sa iti puna zambetul pe buze si sa te pregateasca pentru o zi minunata.