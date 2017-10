Sa treci printr-o despartire nu este deloc usor. Este ca si cum o bucatica din sufletul tau se rupe. Chiar si asa, nu este sfarsitul vietii tale. Poate ca ceea ce este mai bun abia acum urmeaza sa se intample. Asa ca da-ti timp sa plangi, apoi scutura-te, ridica-te si mergi mai departe! Iata trei pasi care te vor ajuta.

foto interior si prima pagina: AstroStar, Shutterstock

1. Recunoaste-ti si accepta-ti sursa durerii

Da, te-a ranit deja, dar o buna parte din ceea ce simti - atat din punct de vedere mental cat si din punct de vedere fizic - poate fi atribuit perceptiei pe care o ai asupra situatiei, gandurilor tale. Tulburarile emotionale si psihice se pot transforma in boala. Abia cand admiti ca doar tu esti responsabila pentru felul in care te simti, poti incepe sa te recuperezi.

Expresia ”inima zdrobita” nu este intamplatoare. Trupurile noastre experimenteaza durerea emotionala puternica a unei despartiri ca durere fizica. Exista dovezi ca inflamatia, care cauzeaza dureri, poate fi produsa de despartire. Doctorii afirma ca persoanele care trec printr-o despartire pot experimenta inflamatii si schimbari ale microbiomei intestinale, ambele putand afecta capacitatea organismului de a lupta impotriva bolilor. In plus fata de senzatia de singuratate si depresia generate de despartire, oamenii se confrunta cu slabirea sistemului imunitar datorita cresterii numarului de hormoni de stres. Este important sa gasesti calea inapoi catre iubire si sa te inconjori cu persoane care tin la tine. Mananca echilibrat si fa miscare.

3. Rescrie-ti povestea

Poate ca cel mai important pas dupa o despartire este sa iti rescrii povestea.

Felul in care spui povestea unei iubiri din trecut te poate ajuta sa eviti unele din comportamentele care au produs ruptura. Ce anume trebuie sa modifici la tine? Unde trebuie sa cresti? Ce anume nu vei mai tolera la partnerul tau in viitor. Este important sa iti asumi responsabilitatea pentru rolul pe care l-ai jucat in povestea care s-a incheiat, sa ierti si sa hotarasti sa mergi mai departe.

Este important sa te concentrezi pe ceea te face sa te simti bine - chiar si atunci cand crezi ca treci printr-o pierdere sau esec. Sa iti pastrezi increderea si calmull si sa fii constienta ca lucrurile se intampla care cel mai mare bine al tau. Atunci cand iti rescrii propria poveste, incepe cu iubire de sine.