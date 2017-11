Dragostea adevarata nu se schimba. Pentru a castiga jocul dragostei, trebuie intotdeauna sa intri intr-o relatie cu un fel de auto-asigurare si incredere care te obliga sa crezi ca poti reusi sa gasesti dragostea pe care meriti sa o ai. Trebuie sa crezi ca meriti aceasta dragoste. Si, daca esti destul de norocos si gasesti iubirea pe care o meriti, atunci urmeaza etapa in care incepi sa lupti pentru a pastra vie flacara dragostei.

Aminteste-ti ca exista 3 lucruri importante care nu se schimba niciodata; 3 lucruri pe care le vei gasi intotdeauna acolo unde este iubire adevarata. Acestea sunt cele 3 lucruri:

1. Amandoi va doriti ce-i mai bun unul pentru celalalt

Un aspect foarte important al relatiilor romantice este entuziasmul comun pentru viitor intre doi oameni care se iubesc profund. Cand intri intr-o relatie, sansele sunt sa impartasiti interese, viziuni, visuri si scopuri similare. Daca este o iubire adevarata veti lucra mereu cu o mentalitate care va aduce succesul si realizarile in viata voastra.

Etapele pe care partenerul tau reuseste sa le realizeze iti vor aduce atat de multa bucurie si implinire. In aceasta relatie nu va exista competitie... pentru ca nu trebuie sa va depasiti in mod constant unul pe celalalt. Ci din contra, va impingeti in mod constant de la spate pentru a fi mai buni si a face lucruri minunate.

2. Aveti o baza solida de respect reciproc unul pentru celalalt

Respectul este intotdeauna ceea ce ar trebui sa se intample inainte de toata atractia fizica si de nevoia de companie. De fapt, respectul este in esenta fundamentul pe care ar trebui construita orice forma de relatie - fie ea romantica, profesionala, de prietenie. Dragostea adevarata va fi intotdeauna construita pe respect reciproc intre doi oameni care sunt implicati in relatie.

3. Incercati intotdeauna sa impartasiti viata intre voi

Cand iubirea este adevarata, ea are potentialul de a reduce prapastia intre doua persoane. De fapt, are capacitatea de a uni sufletele a doua fiinte intr-unul singur. Suna cliseic, insa dragostea va avea intotdeauna puterea de a aduce doi oameni aproape unul de celalalt.

Cand traiesti o iubire adevarata, lucrurile de care este pasionat partenerul tau vor incepe in mod automat sa devina interesante si pentru tine. Cand relatia voastra este una serioasa, liniile care va separa ca indivizi incep sa se estompeze.