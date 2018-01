Daca ai incredere in Dumnezeu, nu te vei teme niciodata de necunoscut deoarece stii ca lumina lui te va calauzi pana si in cele mai intunecate momente. Stii ca intelepciunea lui te va ajuta cand te vei simti pierduta. Stii ca drumul lui va fi cel mai bun drum. Este singura modalitate prin care iti poti proteja sufletul de lucrurile care iti pot face rau.

Daca ai incredere in Dumenzeu, vei intelege ca nu ai pierdut cu adevarat nimic. Dumnezeu a luat lucrurile si oamenii de langa tine pentru un motiv. Stie cand anumite lucruri si-au servit scopul. Mesajele pe care ti le-a trimis au fost lectii de viata pe care trebuia sa le inveti. Greselile tale te-au facut o persoana mai puternica. Durerea prin care ai trecut te-a adus mai aproape de el. Nu vei pierde nimic niciodata pentru ca Dumnezeu iti ia doar ce nu ai nevoie. El ia acele lucruri care pot face rau inimii tale.

Daca ai incredere in Dumnezeu, nu iti vei pierde niciodata speranta. Chiar si atunci cand simti ca intreaga ta lume se destrama. Chiar daca simti ca nu mai poti merge mai departe. Chiar daca simti ca toti te abandoneaza. Dumnezeu este intotdeauna cu tine. Atunci cand se vor inchide atat de multe usi in acelasi timp, El va face loc pentru ceva mai mare in viata ta. El iti va spune ca trebuie sa schimbi drumul si viata si te va ajuta sa fai ceea ce trebuie. Am aflat ca multe lucruri in viata te vor face sa simti ca Dumnezeu nu este corect, insa daca privesti inapoi la toate acele momente in care credeai ca nu este drept, iti vei da seama ca de fapt El te pregatea pentru ceva minunat. De fiecare data cand ti-a facut viata mai grea te pregatea pentru ceva frumos.

Daca ai incredere in Dumnezeu, nu vei pune la indoiala schimbarile din viata ta. Pentru ca vei avea intotdeauna incredere in el chiar si atunci cand nu intelegi ce se intampla. Vei avea incredere in calendarul dupa care el lucreaza chiar daca au trecut ani si ceasul ticaie, iar tu nu mai poti astepta. Intotdeauna vei stii ca nu esti pregatita pentru ceea ce ceri.

Vei intelege ca Universul nu lucreaza impotriva ta, ci pentru tine. Pentru ca stii ca Universul nu iti poate oferi ceea ce ceri imediat. Iti ofera lucrurile de care ai nevoie intr-un moment in care chiar ai nevoie. Intr-un moment in care te-ai vindecat de trecutul tau si de durerea pe care o aveai in sufletul tau.

Daca ai incredere in Dumnezeu, vei fi fericita. Fericirea nu va mai fi un concept atat de evaziv. Nu vei mai alerga dupa ea. Vei fi multumita de viata ta. Vei fi fericita pentru ca tu vei alege fericirea si nu vei mai astepta ca aceasta sa te aleaga.

Vei fi fericita pentru ca iti vei da seama ca nu ai de ce sa iti faci griji. Pentru ca nu vei fi niciodata singura. Dumnezeu este alaturi de tine... si te tine de mana pe tot parcursul vietii tale.

