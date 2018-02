In aceasta viata am trait, am iubit, am pierdut, am avut incredere, am fost ranita, am facut greseli insa, cel mai important... am invatat multe lucruri care ma vor ajuta pe viitor.

Vrei sa iti schimbi viata? Si vorbesc despre schimbari reale, practice, importante pe care sa le aplici in viata ta zilnica. Vorbesc despre schimbare intr-un mod atat de profund incat sa te simti trezita la viata, iubita, sprijinita si indrumata in timp ce te deplasezi prin calatoria ta.

foto interior si prima pagina: Elena Efimova Shutterstock

In timp ce drumul fiecaruia este diferit, aceste trei intrebari sunt foarte importante si functioneaza pentru fiecare persoana in parte. Te invit sa ti le adresezi si tu astfel incat sa incepi sa traiesti pentru sufletul tau.

1. Care este lucrul care ma face sa am incredere in mine in aceste momente?

Ia-ti o clipa si pune-ti aceasta intrebare. Care este lucrurul care te face sa ai incredere in tine? Nu trebuie sa fie unul important... chiar si cel mai mic lucru legat de tine daca este scos in fata si apreciat de catre tine te va face sa traiesti altfel.

Incearca sa te concentrezi asupra momentului prezent. In momentul in care ai gasit raspunsul, mergi mai departe. Transforma acest lucru intr-o prioritate deoarece acesta iti poate oferi puterea de a merge mai departe pe parcursul zilei.

Daca vrei sa iti schimbi viata, adreseaza-ti aceasta intrebare de cel putin patru ori pe zi si actioneaza de fiecare data in conformitate cu raspunsul tau. In mai putin de o saptamana vei observa schimbari profunde.

2. Daca m-as iubi cu adevarat, ce as face sau ce mi-as spune in aceasta situatie?

Cu totii ar trebui sa ne iubim cu adevarat, insa multi dintre noi uita importanta iubirii de sine. Daca iti pui aceasta intrebare ajungi sa abordezi toate deciziile de viata dintr-un loc mai profund - din inima.

Una dintre cele mai profunde si puternice schimbari pe care le poti face in viata ta este iubirea fata de tine, acceptarea propriei persoane si manifestarea increderii in tine. Odata ce ai construit aceasta fundatie, viata ta se va schimba radical.

3. Ce trebuie sa fac pentru a imi asuma responsabilitatea in viata mea?

Tu si numai tu esti responsabila pentru viata ta. Esti responsabila pentru gandurile, actiunile si cuvintele pe care le rostesti. Esti responsabila pentru energia pe care o trimiti in lume. Cand iti asumi responsabilitatea pentru viata ta, mai primesti si altceva la schimb - putere.

Cand esti gata sa te ocupi de viata ta, iti permiti sa intri in adancul sufletului tau astfel incat sa poti face schimbari practice in viata ta. Cand iti asumi reponsabilitatea, iti permiti sa vezi si ce este in controlul tau si ce nu tine de tine.