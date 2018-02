Traind intr-o lume atat de aglomerata si incarcata, cu taskuri peste taskuri, probleme, stres, oameni de toate felurile si intamplari tot mai interesante, este dificil sa auzi murmurul tacut al Universului. De obicei, Universul incearca sa te contacteze in momentul in care trebuie sa iei o decizie importanta sau te afli la o rascruce de drum in viata ta.

foto interior si prima pagina: Sergey Nivens Shutterstock

Sunt momente in care gandurile tale te pot face sa te simti atat de confuza incat iti este dificil si nu stii ce sa mai faci sau incotro sa mai mergi. In astfel de situatii intervine Universul, care iti ofera o mana de ajutor si te indruma spre adevarul din inima ta. Acesta incearca sa iti ofere cateva semne sau indicii la care trebuie sa fii foarte atenta.

Aceste semne si indicii pot fi uneori usor de identificat, insa acest lucru se intampla doar in momentul in care esti concentrata asupra acestora si daca inima ta este pregatita sa le descopere.

Aceste semne pot fi subtile... asadar, trebuie sa ai sufletul deschis pentru a le descoperi, a le auzi si a le vedea. Iata despre ce este vorba:

- o senzatie de furnicatura in zona membrelor;

- un sentiment de neliniste care apare dintr-o data (sau fluturi in stomac);

- vise care par sa contina un mesaj;

- vezi modele de numere precum 11:11 sau 22:22;

- vezi un banner, un citat, o emisiune tv cu un text la care te gandesti;

- canti aceeasi melodie (si nu ai ascultat-o recent);

- auzi un sunet ciudat (precum un bazait) in urechi;

- primesti sfaturi care vin la momentul potrivit;

- ai o viziune sau un val de inspiratie in timpul meditatiei sau intr-un moment in care esti linistita (citesti o carte, te plimbi in natura, faci dus, te pregatesti de culcare);

- te simti obosita fizic fara un motiv aparent (in special in zona stomacului sau a capului).

Cu cat ai mai multa incredere in Univers, cu atat interactiunea cu acesta devine mai puternica. Uneori, doar ascultandu-l reusesti sa clarifici anumite lucruri care pana acum iti dadeau mari batai de cap.

Indiferent de metoda pe care o alegi pentru a te conecta cu Universul, este important de stiut ca exersarea regulata, practicarea gratitudinii si pastrarea conectarii cu sufletul tau te pot ajuta foarte mult sa traiesti viata pe care ti-o doresti. Fii atenta la aceste semne si alege intotdeauna cu sufletul.