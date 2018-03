Ce conteaza intr-o relatie: dragostea, momentele petrecute impreuna, banii, aspectul fizic, sa ai un loc de munca bine platit sau o cariera de succes? Afla de la specialisti care sunt acele lucruri importante in cuplu, din materialul de mai jos.

foto interior si prima pagina: baharhun Shutterstock

Editorii Bustle au adunat parerile celor mai buni specialisti – experti in relatii de cuplu, psihoterapeuti, consilieri in relatii si psihologi clinicieni -, pentru a afla ce conteaza intr-o relatie.

Desigur, pentru ca relatia de cuplu fericita sa dureze in timp, este necesar ca ambii parteneri sa aiba valori comune. Aceleasi perspective in religie, credinta, sex, bani; aceleasi puncte de vedere cu privire la felul in care amandoi vedeti viata si lumea va ajuta sa construiti o relatie compatibila. Descopera mai jos si alte lucruri importante in cuplu, asa cum le-au descris specialistii.

Ce conteaza intr-o relatie? Pai, relatia in sine…

Cand intri intr-o relatie, crezi ca ea implica doar doi oameni: tu si partenerul tau. Terapeutii spun ca exista o treia entitate de care sa ai grija si pe care sa o hranesti: relatia in sine. Orice relatie presupune efort si iubire.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro