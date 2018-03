Daca ai simtit vreodata usor depasita de toate problemele vietii, dorindu-ti sa traiesti in vremuri mult mai simple sau ca nu erai pe aceeasi lungime de unda cu oamenii din jurul tau, exista sansa ca sufletul tau sa fie unul batran.

A avea un suflet batran are legatura cu modul in care vezi si abordezi viata. Punctele tale de vedere sunt asemanatoare cu cele ale unei persoane mult mai in varsta decat tine, care a trait o viata lunga si frumoasa. Vezi viata cu multa intelepciune. Sufletul tau este unul bogat, incarcat de emotii si sentimente.

Iata lista cu 5 lucruri pe care doar sufletele batrane le pot intelege:

1. Nevoia de a petrece timp singura



Viata este uneori coplesitoare, asa ca simti nevoia sa scapi pentru o vreme de tot ce se intampla in jurul tau, sa fii linistita, sa iti analizezi gandurile si lucrurile care se intampla in jurul tau. Incerci doar sa intelegi care este marele plan al Universului pentru tine. Ai nevoie de putin timp pentru a iti reincarca bateriile astfel incat sa poti face fata din nou lumii.

2. Iti doresti sa cresti

Nu iti place sa ramai in zona ta de confort. Esti dispusa sa depasesti suferinta si durerea pentru a experimenta lucruri noi. Iti place foarte mult sa fii provocata in viata. Nu vrei sa renunti la anumite lucruri si mai apoi sa regreti. Intelegi ca tot ce este frumos se intampla in momentul in care iesi din zona ta de confort.

3. Atentia la detalii si intuitia

Cand te intalnesti cu alti oameni iti dai seama ca reusesti sa ii citesti foarte bine. Observi lucrurile mici pe care le fac, cum actioneaza si reactioneaza la anumite lucruri. Asta se intampla deoarece ai intalnit probabil persoane similare in vietile anterioare si, prin urmare, ai inteles cum sunt cu adevarat acestea.

Aceasta abilitate innascuta de a fi un bun judecator al caracterului te ajuta sa identifici cand oamenii nu sunt sinceri cu tine.

4. Nu iti place banalul

Lucrurile obisnuite pentru tine sunt... banale, plictisitoare. Nu iti place sa asculti muzica pe care o asculta toata lumea, sa mergi in locuri in care toata lumea merge sau sa porti haine pe care toata lumea le poarta. Tu ai stilul tau si este diferit de al celor din jur. Esti atrasa de frumos, de arta si simti nevoia sa te inconjori de aceste lucruri/

5. Drumul in aceasta viata inseamna ceva pentru tine

Nu esti o persoana profunda si grijulie doar pentru ca acum este la moda sa fii asa. Iti intruchipezi sentimentele de recunostinta pentru ca iti dai seama cat de mare este lumea. Nu alergi dupa castiguri materiale... pe tine te intereseaza sa fii fericita doar. Ai o intelegere mai profunda a lucrurilor si a modului in care functioneaza lumea. Iti dai seama ca totul este trecator si ca nimic nu dureaza pentru totdeauna. Calatoria vietii nu te sperie... insa te bucuri la maxim de ea.