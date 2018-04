În acest an am încredere în Univers. Nu voi încerca să schimb planurile pe care el le are pentru mine. Nu voi încerca să fac lucrurile dificile. Nu voi continua să trec pe lângă ușile pe care el le deschide pentru mine pentru a bate la ușile închise, care nu s-au deschis, nu se deschid și nu se vor deschide niciodată. Nu voi merge împotriva semnelor lui. În acest an îmi pun toată încrederea în Univers și în destinul pe care acesta îl are pentru mine.

foto interior si prima pagina: Vladimir Arndt, Shutterstock

În acest an privesc către cer când mă simt pierdută și nu știu unde să mai caut alinare. Aleg să nu mai vorbesc cu alți oameni și să mă rog mai mult în tăcere. Vorbesc mai mult cu inima mea și îi voi spune cum sufletul meu se simte cu adevărat. Incerc să fac lucrurile mai ușoare când acestea se simt grele, ca piatra.

Voi cere universului să îmi umple inima cu dragostea lui în loc să alerg după ea și să o găsesc în toate locurile greșite. Încerc să am răbdare și să găsesc puterea de care am nevoie pentru a merge singură prin călătoria vieții mele, pentru a merge pe acest drum numit destin.

Îi voi cere Universului să rămână lângă mine pentru a îmi da seama de ce am nevoie pentru a fi cu adevărat fericită și ce îmi doresc de la viață.

În acest an renunț la tot ce nu este destinat pentru mine. Renunț la toate încercările de a merge împotriva vântului. O fac pentru mine și pentru sufletul meu. Renunț să îmi mai compar viața cu cei din jurul meu pentru că nici eu nu știu prin ce lupte trec aceștia și ce au fost nevoiți să facă pentru a ajunge unde sunt acum. Privesc către viața mea și către tot ce am reușit până acum. Învaț să fiu mândră de evoluția mea și să mă bucur de lucrurile mărunte care îmi pun zâmbetul pe buze. Renunț la teama de a pierde ceva (sau pe cineva) dacă îmi face mai mult rău decât bine. Am încredere în planurile Universului.

În acest an îmi doresc să văd binele înaintea răului. Renunț la gândurile negative și încerc să nu mai fiu pesimistă. Nu voi mai pune în față cele mai grave scenarii. Voi înceta să spun "De ce eu?" și voi începe să fiu atentă la lecțiile care vin la pachet cu greșelile pe care le fac pentru că din acestea voi învăța să merg mai departe și să ajung acolo unde îmi doresc. Voi începe să trăiesc în prezent și să mă gândesc cu bucurie la viitor pentru că dacă Universul îmi scrie povestea mea, atunci cu siguranță va fi una cu adevărat frumoasă. Poate că nu este ușoară, însă va avea un final fericit. Știu că va fi o poveste plină de visuri și de miracole. Știu că va fi o poveste care merită trăită din toată inima. Știu că va fi o poveste care va impresiona oameni. O poveste dificilă, urmată de iubirea adevărată. O poveste de disperare transformată în speranță.

În acest an vreau să mă trezesc la viață. Să ascult cuvintele pe care inima mea mi le șoptește. Să citesc cu atenție semnele subtile primite de sus. Să îmi amintesc cuvinte frumoase atunci când nu reușesc să le spun pe ale mele. Să nu mai caut răspunsuri la întrebările mele, ci doar să trăiesc. Să îmi umplu sufletul de iubire adevărată și să îmi vindec inima.

În acest an mă las pe mâna Universului pentru că știu că el are ceva magic pregătit pentru mine. Trebuie doar să îl găsesc.