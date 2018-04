Se întâmplă peste tot în lume... și asta de mii de ani. Oamenii doar închid ochii la faptele noastre bune. Ei nu acceptă eforturile sincere pe care le facem pentru a ajuta pe cineva. De ce se întâmplă acest lucru? Povestea de mai jos deține răspunsul.

foto interior si prima pagina: Bruce Rolff Shutterstock

Odată, o fată tânără, cu lacrimi în ochi, a bătut la ușa unui bătrân înțelept și i-a spus povestea sa.

"Nu știu cum să merg mai departe cu viața mea." - a spus ea cu o voce plină de durere. "Întreaga mea viață am tratat oamenii așa cum am vrut să fiu și eu tratată. Am fost sinceră și am iubit. Mi-am deschis inima pentru ei, i-am lăsat să știe ce ascunde sufletul meu. De câte ori am putut, am încercat să fac bine tuturor, nu am așteptat nimic în schimb și am ajutat cu tot ce am putut. Chiar dacă am făcut totul gratuit, în schimb am primit doar durere. Toți m-au batjocorit. Mi-au frânt inima în mici bucăți. Și deja mă simt obosită, m-au lăsat puterile și nu știu cum să mă ridic de la pământ. Te rog, spune-mi, ce pot să fac?"

Bătrânul a ascultat cu multă răbdare, apoi i-a dat următorul sfat fetei:

"Ia-ți hainele și ieși complet goală pe stradă."

"Îmi pare rău... dar nu văd de ce aș face asta. Toți trecătorii vor râde de mine." - a spus fața speriată.

Bătrânul s-a ridicat, a deschis ușa și a pus o oglindă mare pe masă.

"Îți este rușine să ieși goală pe stradă dar, din anumite motive, nu îți este rușine să îți porți sufletul în fața lumii. Îl ții deschis, așa cum sunt ușile astea. Îi lași pe toți să intre. Sufletul tău este o oglindă, de aceea suntem capabili să ne vedem reflecția în ceilalți oameni. Sufletele lor sunt rele și păcătoase, la fel ca imaginea urâtă pe care o văd când privesc sufletul tău pur. Ei nu au nici puterea, nici curajul de a admite că ești mai bună decât ei și că ei sunt aceia care ar trebui să se schimbe. " - a spus înțeleptul.

"Și atunci... ce ar trebui să fac? Cum pot schimba această situație când, de fapt, nimic nu depinde de mine?" - a întrebat frumoasă fată.

"Vino cu mine, am ceva să îți arăt. Uite, asta este grădina mea. Am udat și am avut grijă de aceste flori minunate de ani de zile. Tot ce văd sunt aceste flori uimitoare înflorite și frumusețea și mirosul lor captivant. Draga mea copilă, învață din natură. Privește aceste flori frumoase și învață de la ele - deschide-ți cu atenție inima în fața oamenilor astfel încât nimeni să nu observe asta. Deschide-ți sufletul în fața oamenilor buni. Îndepărtează-te de cei care îți rup petalele și le aruncă la pământ."