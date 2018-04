Înainte îmi păsa foarte mult de ce spune sau gândește lumea despre mine. Și asta m-a împiedicat să fac multe lucruri. Nu exagerez când spun asta.

Mi-a păsat ce credeau membrii familiei că fac cu viața mea. Așadar, m-am concentrat pe obținerea unor note cât mai bune astfel încât să am o carieră de succes. Îmi trăim viața mai puțin pentru mine și mai mult pentru laudele altora. Am reușit să ajung destul de sus, însă nu am fost niciodată mulțumită din punct de vedere profesional.

foto interior si prima pagina: LiaArte, Shutterstock

Mi-a păsat atât de mult ce îmi spuneau prietenii astfel încât aceștia îmi influențau deciziile pe care le luăm în viață. Nu am făcut multe lucruri pentru că eram îngrijorată de ceea ce mi se spune sau de modul în care ar reacționa cei din jurul meu dacă nu aș acționa și nu aș gândi ca ei. Era incredibil cum îmi pasă mai mult despre ce credeau ei decât propria mea fericire.

Sunt atât de multe persoane care renunță la visurile lor, la o idee, la o decizie doar pentru că le este teama de ce cred oamenii din jurul lor. Prin oameni vreau să spun toată lumea.

Toată lumea are o idee, un sfat, un cuvânt de spus despre cum ar trebui să îți trăiești viața. Însă singura persoană pe care ar trebui să o asculți ești tu.

Sigur, poți accepta sfaturi sau sugestii de la alții, însă amintește-ți mereu că modul în care îți trăiești viața ar trebui să țină doar de tine. De ce îți spune inima ta. Prietenii și familia nu îți pot trăi viața.

Adevărul este că nu toată lumea va înțelege lucrurile pe care le-ai făcut, le faci și le vei face. Și asta este ceva normal. Este în regulă. Acceptă că nu toată lumea te va înțelege. Acceptă că nu toată lumea te va susține. Acceptă că nu toată lumea va fi lângă tine.

Dacă îți pasă ce gândesc cei din jurul tău (mai ales cei pe care îi admiri și cu care ai o relație frumoasă), poți fi limitată și nu te mai poți bucura de întregul tău potențial. Visurile și obiectivele în viață nu pot fi realizate niciodată pentru că îți pasă prea mult.

Oamenii se vor întreba de ce faci ceea ce faci.

Oamenii nu vor crede că este posibil să îți împlinești visurile.

Oamenii vor vorbi despre tine pe la spate.

Oamenii vor râde de tine.

Oamenii vor fi geloși pe tine.

Oamenii vor spera să nu reușești să ajungi acolo unde îți dorești.

Se întâmplă... și nu poți face nimic pentru a schimba modul în care aceștia se simt. Poți schimba doar modul în care tu te simți.

Nu pierde energie importantă gândindu-te la ce cred oamenii. Tot ce contează este ceea ce crezi tu. Știi de ce ești capabilă. Știi ce îți dorești să faci cu viața ta.

Toți avem visuri.

Toți avem obiective.

Toți ne dorim să avem o viață frumoasă.

Nu lăsa pe nimeni să te oprească

Data viitoare când vrei să faci ceva și demoralizată de familie, prieteni, colegi și alții... ignoră zgomotul. Ai încredere în tine. Și lupta pentru visul tău.

Sper să accepți faptul că nu poți mulțumi pe toată lumea. Nu îi poți face pe toți fericiți. Poți doar să impui niște limite sănătoase, să ignori zgomotul și să mergi mai departe cu visurile tale. Să trăiești viața pe care ți-o dorești.