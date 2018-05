Vampir energetic poate fi un coleg de echipă, un prieten, un membru al familiei sau chiar partenerul de cuplu. Ce este ciudat este faptul că aceste persoane nu știu că sunt vampiri energetici și, prin urmare, nu își dau seama că îți fură energia. Cu toate acestea, protecția este încă necesară.

Trebuie să înțelegi ce se întâmplă, cum să te ocupi de relația cu ei și să înveți să gestionezi și să îți protejezi propria energie.

Cum îți dai seama că ești în preajma unui vampir energetic:

- îți simți pleoapele grele și te simți foarte obosită;

- starea ta de spirit se schimbă radical;

- vrei să consumi alimente bogate în carbohidrați sau alimente nesănătoase;

- te simți anxioasă, deprimată sau pesimistă;

- simți dureri în stomac sau îți este greață brusc;

- amețeli sau dificultăți în respirație.

Iată care sunt tipurile de vampiri energetici și cum să îți protejezi sufletul de aceștia.

1. Vampirul energetic narcisist

Cu vampirul energetic narcisist... totul este depre sel. Are un sentiment grandios de importantă de sine și dorește atenție și admirație. O relație cu acesta este destul de periculoasă pentru că nu are empatie și are o capacitate limitată de iubire necondiționată. Dacă nu faci lucrurile în felul lui, va face tot posibilul să schimbe această situație astfel încât să profite de pe urma ta.

Cum te protejezi: Fii realistă cu privire la ce te poți aștepta de la o persoană narcisistă; aceasta este indisponibilă din punct de vedere emoțional (chiar dacă ți-a arătat o parte delicată a sa la un moment dat). Nu te aștepta niciodată să iubească fără atașamente și nu îți mărturisi niciodată cele mai profunde sentimente (la un moment dat le va folosi împotriva ta).

2. Vampirul energetic victimă

Această persoană victimă se plânge întotdeauna cu privire la ceva (orice) din viața ta. Întreaga lume este împotriva ei, dă vina pe tot și oamenii din jur sunt motivul nefericirii lor. Oferirea unei soluții la problemele lor ar putea avea un răspuns "Da... dar...". Există întotdeauna acel "Dar", iar motivul este simplu: nu își dorește să schimbe ceva, îi place să fie victimă.

Cum te protejezi: Setează limite ferme. Ascultă ce are de spus însă asigură-te că soluțiile tale continuă să facă parte din conversație. Dacă aceasta este o persoană apropiată, îi poți spune "Eu sunt convinsă că totul va funcționa în favoarea ta!". De asemenea, când nu vrei să vorbești cu aceasta încearcă să folosești limbajul corpului care să spună "Nu este momentul potrivit".

3. Vampirul energetic obsedat de control

Această persoană încearcă obsesiv să controleze și să dicteze tot ce mișcă în viața sa și nu numai; ea îți spune cum trebuie să fii și ce trebuie să simți. În momentul în care emoțiile tale nu se încadrează în propriul set de reguli, va încerca să facă ceva în acest sens; cel mai probabil va începe discuțiile cu tine cu "Știi de ce ai nevoie?" sau "Știi care este problema ta?" sau "Știi ce este în neregulă cu tine?"... și apoi va continua să îți spună.

Cum te protejezi: pur și simplu nu te lași condusă de o astfel de persoană. Poți spune "Îți mulțumesc pentru sfat.", după care încerci să rezolvi problemele pe care le ai încercând să te lași condusă de intuiție. Ai mai multă încredere în tine și nu mai juca rolul victimei.