Desi vremurile si conceptiile au evoluat in timp, tinerele continua sa fie educate intr-o directie care nu le asigura nici pe departe independenta: “Simte-te bine in pielea ta, dar casatoreste-te cu un barbat bogat”. Sa fie acesta un semn ca societatea nu este inca pregatita sa o primeasca asa cum se cuvine pe femeia independenta? De ce este aceasta de temut? Cateva raspunsuri aflam din Elite Daily.

Atuurile care o scot din anonimat pe femeia independenta

foto interior si prima pagina: Tanya Shatseva Shutterstock

Femeia independenta nu cere voie niciodata. Femeia independenta nu are nevoie sa-i dai voie, sa ii spui ca este totul OK pentru a face ceva. Ea are propriile reguli pe care si le-a scris singura. Este eleva care duce intotdeauana proiectele scolare la un alt nivel, studenta care le creeaza profesorilor stari de discomfort prin intrebarile pe care le adreseaza, colega de birou care nu executa ordine, ci realizeaza proiecte.

Femeia independenta nu se teme sa isi exprime parerea. O femeie independenta este guvernata de gandurile proprii; detine cea mai mare putere dintre toate, aceea a libertatii de gandire.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro