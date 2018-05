Este timpul sa spunem “La Revedere” parului deteriorat, ars si foarte incurcat! Aceste trucuri eficiente ne vor ajuta sa avem un par minunat pe toata perioada verii (si nu numai!).

In acest anotimp cald trebuie sa oferim o atentie deosebita parului nostru deoarece acesta ajunge sa se deterioreze mult mai usor decat de obicei. Insa cu toate vacantele pe care le planuim, mersul la piscina, petrecerile in aer liber, noptile dormite la plaja, pe nisip… cine mai are timp de altceva? Iata insa cateva trucuri foarte simple (dar UTILE) care ne ajuta ca parul nostru sa fie intotdeauna ingrijit si sanatos:

foto interior si prima pagina: Alena Ozerova, Shutterstock

1. Cum prevenim incretirea parului?

Este foarte important sa folosim un sampon si un balsam special pentru perioda verii. Prevenirea incretirii parului incepe in dus – creand o textura neteda, aranjarea parului va fi floare la ureche. De asemenea, trebuie sa aplicam produse de styling cand parul este ud; serurile si uleiurile de par fac minuni, descurca parul incalcit si, in acelasi timp, ajuta firele de par sa reziste caldurii puternice.

2. Periuta de dinti face minuni cu parul rebel

Firele de par rebele pot fi “imblanzite”cu usurinta cu ajutorul unui fixativ; trebuie doar sa pulverizam putin fixativ, apoi sa folosim o periuta de dinti pentru a controla suvitele care chiar nu isi gasesc locul in coafura :).

3. Samponul uscat ne salveaza din orice situatie

Din cauza transpiratiei, parul de la radacina are tendinta de a se ingrasa mult mai repede in perioada verii. Samponul uscat ne vine in ajutor; trebuie doar sa aplicam putin in zonele cu probleme, apoi sa masam usor scalpul timp de cateva secunde.

4. Dupa o baie in piscina, este obligatoriu sa ne clatim parul

Trebuie sa ne clatim parul cu apa curata imediat dupa ce am iesit din apa pentru a ajuta la eliminarea clorului si a sarii. Este indicat sa folosim si un sampon (daca nu pe moment, macar la cateva ore de la balaceala).

5. Impletiturile ne salveaza din orice situatie

Impletiturile reprezinta cea mai simpla si eficienta metoda de a tine parul departe de fata in perioada verii. Indiferent de coafura pentru care optam, este indicam sa fim foarte blande cu parul nostru, sa nu tragem de el cand il aranjam si nici “sa il sufocam” cu multe elastice si agrafe.

Sfat: seara putem incerca sa il tinem despletit. Prinderea parului sensibilizeaza firul de par si poate duce la ruperea sau chiar la caderea acestuia.

6. Uleiurile naturale nu trebuie sa lipseasca din rutina ingrijirii parului

Pentru a rehidrata firul de par este recomandat sa folosim uleiuri naturale (acestea sunt mult mai sanatoase si, sa recunoastem, mai ieftine). Putem incerca mastile cu ulei de cocos, de macadamia sau de avocado – acestea actioneaza precum o lotiune pentru parul nostru, oferindu-i stralucire si hidratandu-l de la exterior pana la interior.

sursa material: Cosanzene.ro