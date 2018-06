Vrei sa ai o zi mai buna? Cum ar fi daca ti-as spune ca poti avea chiar o luna minunata? Tot ce trebuie sa faci este sa rostesti mantra potrivita zodiei tale de cateva ori in fiecare dimineata si vei vedea cum totul va incepe sa se schimbe in bine in viata ta.

foto interior si prima pagina: Fona Shutterstock

Berbec

Daca te-ai nascut sub semnul Berbec, luna iulie pare sa fie o luna cu adevarat frumoasa pentru tine. Da click pe imagine pentru a afla care este mantra ta pentru urmatoarea perioada.

Taur

Daca te-ai nascut sub semnul Taur, afla ca te asteapta o luna interesanta, cu multe oportunitati frumoase la orizont. Da click pe imagine pentru a afla care este mantra ta pentru urmatoarea perioada.

Gemeni

Daca te-ai nascut sub semnul Gemeni, luna iulie este una speciala pentru tine. Nu uita de puterea de a schimba lucrurile. Da click pe imagine pentru a afla care este mantra ta pentru urmatoarea perioada.

Rac

Daca te-ai nascut sub semnul Rac, astrele te sfatuiesc ca in iulie sa lupti mai mult pentru tine si visurile tale. Da click pe imagine pentru a afla care este mantra ta pentru urmatoarea perioada.

Leu

Daca te-ai nascut sub semnul Leu, luna iulie este o luna foarte frumoasa, plina de realizari pentru tine. Da click pe imagine pentru a afla care este mantra ta pentru urmatoarea perioada.

Fecioara

Daca te-ai nascut sub semnul Fecioara, astrele te sfatuiesc ca in luna iulie sa inveti sa te bucuri de prezent si sa te bucuri mai mult de lucrurile frumoase ale vietii tale. Da click pe imagine pentru a afla care este mantra ta pentru urmatoarea perioada.

Balanta

Daca te-ai nascut sub semnul Balanta, luna iulie vine cu cateva lectii frumoase pentru tine. Da click pe imagine pentru a afla care este mantra ta pentru urmatoarea perioada.

Scorpion

Daca te-ai nascut sub semnul Scorpion, astrele te sfatuiesc ca in aceasta luna bazeaza-te mai mult pe intuitie si mai putin pe oamenii din jurul tau. Da click pe imagine pentru a afla care este mantra ta pentru urmatoarea perioada.

Sagetator

Daca te-ai nascut sub semnul Sagetator, trebuie sa stii ca puterea este in mainile tale. Tu decizi ce faci cu viata ta. Da click pe imagine pentru a afla care este mantra ta pentru urmatoarea perioada.

Capricorn

Daca te-ai nascut sub semnul Capricorn, luna iulie este cel mai bun moment pentru a face cateva schimbari importante. Da click pe imagine pentru a afla care este mantra ta pentru urmatoarea perioada.

Varsator

Daca te-ai nascut sub semnul Varsator, in luna iulie esti pregatita sa faci cateva compromisuri pentru a ajunge pe drumul pe care vrei sa mergi. Da click pe imagine pentru a afla care este mantra ta pentru urmatoarea perioada.

Pesti

Daca te-ai nascut sub semnul Pesti, trebuie sa inveti sa fii atenta la semnele care iti apar in cale. Da click pe imagine pentru a afla care este mantra ta pentru urmatoarea perioada.