Pentru mine, succesul inseamna sa pot sa creez un context in care lucrurile pe care mi le doresc sa se intample, in care scopurile mele sa se transforme in realitate. Daca ar fi sa redau aceste lucruri in detaliu, asta ar insemna sa am un job care este in acelasi timp si pasiunea mea, sa am in jur oameni cu aceleasi valori ca ale mele si sa pot sa-i ajut pe ceilalti sa-si dezvolte potentialul la maximum. Desigur, pentru tine succesul poate fi cu totul altceva.

foto interior si prima pagina: Billion Photos, Shutterstock

De cand eram mica, analizam oamenii pe care ii consideram de succes. Cand spun ca-i analizam ma refer la obiceiurile pe care le au, la felul in care gandesc si vorbesc. Dupa analiza, urma practica. Incercam si eu sa fac ceea ce fac ei, pentru a-mi da seama daca lucrurile pe care le fac ei mi se potrivesc si mie.

Unele mi s-au potrivit, iar altele nu. Insa majoritatea obiceiurilor lor sunt universale si o sa enumar 8 dintre ele care pe mine ma ajuta foarte mult.

