Ne mai despart doar câteva luni până la încheierea acestui an. Profităm de această perioadă și încercăm să petrecem finalul anului 2018 cum putem mai bine. Zilele acestea am căutat în lung și-n lat cele mai frumoase și motivante citate despre timp care ne vor convinge să fim mai fericiți, să zâmbim mai mult, să iubim mai cu foc și să trăim ca și cum nu ar mai exista ziua de mâine.

1. Nu mai am timp pentru anumite lucruri, nu pentru că am devenit arogantă, ci pur și simplu pentru că am ajuns într-un punct în viața mea în care nu vreau să pierd mai mult timp cu lucruri care mă nemulțumesc sau mă dor. Nu am timp nici pentru cinism, critici excesive și rugăminți mincinoase.

2. Un om care îndrăzneşte să risipească o oră din timpul său nu a descoperit valoarea vieţii. - Charles Darwin

3. Îți petreci cea mai mare parte a vieții făcând ce nu trebuie, iar o bună parte a ei, nefăcând nimic, toată viața te-ai preocupat de cu totul altceva decât ceea ce ar fi trebuit. Seneca

4. Timpul linişteşte și lămureşte. Nicio stare sufletească nu poate rămâne neschimbată de-a lungul timpului. - Thomas Mann

5. Iubeşti viaţa? Atunci nu risipi ca un nesăbuit timpul, căci din timp este făcută viaţa! — Benjamin Franklin

6. Timpul schimbă florile câmpului, dar nu poate schimba strălucirea aurului din adâncuri. - Nicolae Iorga

7. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, dobândim un simţ mai acut al valorii timpului. Se pare că nimic altceva nu are importanţă, şi în această privință devenim avari. – William Hazlitt

8. Timpul este prea lent pentru cei care așteaptă, prea iute pentru cei care se tem, prea lung pentru cei care se plâng, prea scurt pentru cei care sărbătoresc, dar, pentru cei ce iubesc, timpul este o eternitate. - William Shakespeare

9. Să te gândeșți spre ce vei fi? Regretele tale n-au viitor. Și nici un viitor nu-i al tău. În timp nu mai loc, în timp zace groază. Emil Cioran

10. Timpul şterge, dar ştie să păstreze, că nimeni altul, ceea ce nu trebuie pierdut. — Amza Pellea

11. E bine că timpul care se scurge să nu ne macine şi să ne piardă asemenea unui grăunte de nisip, ci să ne împlineasacă, e bine ca timpul să fie o construcţie. – Antoine de Saint Exupery

12. Dumnezeu ți-a dăruit 86.400 de secunde astăzi. Ai folosit vreuna pentru a spune „Mulțumesc”? — William George Ward

13. Timpul nu trece mai repede ca altădată, doar noi trecem pe lângă el mai repede. - George Orwell

14. Sunt o mie de feluri de a pierde o zi, însă niciunul de a o întoarce înapoi. - Proverbe arabe

15. Bucuria şi durerea măsoară rău orele: prima le face secunde, cealaltă secole. - Victor Hugo