Astazi suntem martori la o schimbare radicala a raportului dintre barbati si femei, dar si la conturarea unei imagini proaspete a femeii moderne, iar trasatura definitorie a acesteia este independenta.

foto interior si prima pagina: fly-m, Shutterstock

Cu alte cuvinte, femeia independenta este propriul ei stapan: are siguranta financiara, are o locuinta, o cariera in spate si nu da socoteala nimanui pentru deciziile ei. Este echilibrata, sigura pe ea, ambitioasa si determinata.

Nu ii este teama sa-si exprime dezacordul si isi spune opiniile intotdeauna argumentat. Nu este usor de manipulat si isi sustine convingerile pana in panzele albe, daca este nevoie.

Femeia independenta nu se ascunde sub masca modestiei.

