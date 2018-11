Vreau să trăiesc o viață simplă fără stres sau probleme. Nu am nevoie de foarte multe lucruri... vreau doar că sufletul meu sainvețe din nou să zâmbească și inima să îmi fie fericită

Ani întregi am privit fericirea ca pe ceva abstract. O stare pe care toată lumea și-o dorește și o caută disperată întreaga viață. Și, într-o oarecare măsură, chiar cred că este adevărat. Ceea ce nu înțelegem mulți dintre noi este faptul că fericirea nu este un scop final, un lucru pe care să îl obținem și apoi să îl păstrăm cu forța în viața noastră.

Am devenit din ce în ce mai fixați pe a deveni fericiți; parcă încercam să facem un puzzle ciudat care nu avea nicio soluție. Am căutat fel și fel de variante și mi-am făcut planuri după planuri deși niciodată nu m-am așteptat să mă trezesc într-o dimineață oarecare și să îmi dau seama că, dintr-o dată, sunt fericită.

În ultima vreme m-am concentrat mai mult pe ce simt eu și mai puțin pe ce simt oamenii din jurul meu. Mă simțeam obosită. Obosită să îi mulțumesc pe toți. Obosită să alerg după fericire. Obosită să lupt pentru altcineva. Obosită să mai funcționez. Și mi-am dat seama că abordarea fericirii era complet greșită.

Am ajuns să înțeleg că fericirea nu este o destinație la care o să ajung într-o zi după ani și ani de lupte. În schimb, m-am întrebat dacă fericirea este, de fapt, o stare de spirit ce trebuie practicată.

Și am început să fiu mai atentă la mine. La sentimentele mele. Să analizez mai mult ceea ce sunt. Să mă concentrez mai mult pe tot ce simt. Să îmi ascult cu adevărat gândurile. Mi-am dat seama că decât să alerg după ceva ce nu știu dacă voi găsi vreodată să mă concentrez pe ceea ce este bun în viața mea acum. Și deși nu credeți că sunt foarte mult, țin să vă contrazic: de la o cafea caldă băută dimineața, la un prieten adevărat sau un apus de soare. Lucrurile mărunte sunt cele care ne ajută să facem diferența. Am încercat să scap de gândurile negative, de dorința de a controla totul, de deconectarea de la prezent (cel care contează cu adevărat) și am decis să mă concentrez pe ceea ce este important.

Ideea că aș putea fi fericită chiar acum dacă îmi doresc este un gând extrem de puternic, benefic nu doar pentru mintea ta, ci și pentru sufletul tău. Continui să cred că viața nu este doar despre fluturași, nori pufoși, curcubee și zen. Însă indiferent de cât de dificilă este, în noi există posibilitatea de a găsi un lucru mărunt care să ne pună zâmbetul pe buze.

Nu trebuie să mai căutăm fericirea... pentru că ea există. A fost, este și va fi întotdeauna cu noi.