Aceste intrebari profunde sunt intrebarile perfecte pentru a cunoaste cu adevarat pe cineva. Daca intalnesti o persoana cu care ai o legatura imediat, intreab-o aceste lucruri pentru a o intelege si a o cunoaste mai bine cat mai repede cu putinta:

foto interior si prima pagina: Monstar Studio Shutterstock

Intrebari pe care sa i le pui cuiva pe care vrei sa il cunosti la un nivel mai profund:

1. Care este filozofia ta in viata?2. Care este singurul lucru pe care ti-ai dori sa il schimbi la tine?3. Esti o persoana religioasa sau spirituala?4. Te consideri o persoana introvertita sau extrovertita?5. Care este parintele de care te-ai simtit apropiat si de ce?6. Care a fost cel mai fericit moment al vietii tale?7. Care este cartea/ filmul tau preferat si de ce iti place atat de mult?8. Care este acea persoana din viata ta cu care poti vorbi despre orice?9. Cum arata weekendul perfect pentru tine?10. Judeci o carte dupa coperta sa?11. Pentru ce esti recunoscator astazi?12. Care este singurul lucru pe care oamenii il inteleg mereu gresit la tine?13. Cum arata vacanta ta ideala?14. Ce ai invatat din relatiile trecute?15. La ce te gandesti atunci cand esti singur?16. Care este cel mai mare regret din viata ta?17. Daca un duh ti-ar implini trei dorinte, care ar fi acestea?

Intrebari pe care sa i le pui cuiva pe care vrei sa il cunosti cu adevarat:

18. Care este lucrul care te face fericit?

19. Ce voiai sa te faci cand erai mic?

20. De ce s-a incheiat ultima relatie?

21. Care a fost cea mai mare greeala din viata ta si ce ai invatat din ea?

22. Care este locul tau preferat din intreaga lume?

23. Ce calitati admiri la parintii tai?

24. Care este hobby-ul tau preferat?

25. Care este cel mai spontan lucru pe care l-ai facut in ultimul timp?

26. Care este cel mai nebunesc lucru pe care l-ai facut vreodata pentru iubire?

27. Care este acel vis pe care vrei neaparat sa il transformi in realitate?

28. Care este cea mai mare frica a ta?

29. Care sunt cele trei lucruri pe care le apreciezi cel mai mult la o persoana?

30. Care este cea mai mare lupta castigata pana acum?

31. Daca ai putea trai oriunde in lume unde ar fi acest loc?

32. Daca ai putea schimba un lucru la tine care ar fi acesta?

33. Caini sau pisici?

34. Ce-ti doresti cel mai mult sa faci in aceasta viata?

35. Care este cel mai mare risc pe care ti l-ai asumat pana acum?

Intrebari pe care sa i le pui cuiva de al carui suflet vrei sa te apropii:

36. Crezi in destin?

37. Care este melodia care te face fericita in orice situatie?

38. Cum crezi ca te vad oamenii?

39. Daca ai putea sterge ceva din trecutul tau, care ar fi acel lucru?

40. Care este cea mai mare frica a ta?

41. Care este cel mai mare regret?

42. Iti mai aduci aminte care este momentul in care ai fost cel mai fericit?