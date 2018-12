Fie ca 2019 sa fie anul in care incepi sa inveti sa te iubesti pe tine pentru ceea ce esti. Fie ca acesta sa fie anul in care devii pe deplin constienta de cat de speciala esti si de cata iubire meriti. Stiu ca asta nu se va intampla peste noapte. Stiu ca nu va fi usor. Insa nimic cu adevarat frumos nu se intampla repede.

foto interior si prima pagina: conrado, Shutterstock

Fie ca 2019 sa fie anul in care accepti locul in care te afli in acest moment. Accepti faptul ca lucrurile nu au iesit asa cum iti doreai tu sa iasa, insa nu te dai batuta si mergi mai departe. Iti accepti greselile si esecurile care te-au bantuit ani de zile. Accepti ca mai exista si momente dificile. Si, in acelasi timp, esti mandra de tot ce ai reusit pana acum si continui sa mergi mai departe.

Fie ca 2019 sa fie anul in care iti intorci privirea asupra prietenilor adevarati si renunti la cei toxici. Sa fie anul in care iti cureti inima si nu mai permiti nimanui sa iti dicteze ce si cum sa faci in viata. Sa fie anul in care esti inconjurata de oameni frumosi pe care te poti baza oricand.

Fie ca 2019 sa fie anul in care indraznesti sa privesti adanc in sufletul tau si sa descoperi cine esti cu adevarat. Ce iti doresti sa obtii de la aceasta viata. Care sunt cele mai arzatoare visuri ale tale. Si sa nu te opresti aici... ci sa iti asculti intuitia, sa iei decizii, sa faci schimbari astfel incat sa ajungi acolo unde iti doresti. Preia controlul si fa ce iti place si ce consideri necesar.

Fie ca 2019 sa fie anul in care scapi de toate gandurile rele si inutile care iti umbresc fericire. Sa fie anul in care nu mai astepti ca cineva sa te faca fericita pentru ca nimeni nu este responsabil cu asta in afara de tine.

Fie ca 2019 sa fie anul tau. Anul in care imbratisezi mai mult, ierti mai mult, saruti mai mult, mananci mai sanatos, ai mai multa grija de tine si de inima ta, zambesti mai mult, oferi mai mult.

Fie ca 2019 sa fie anul in care afli care sunt calitatile tale. Anul in care iti dai seama cat esti de minunata. Anul in care te opresti sa te mai ascunzi de oglinda. Anul in care nu te mai urasti... ci te iubesti.

Fie ca anul 2019 sa fie anul in care tu devii o prioritate. Sa lupti pentru tine. Sa faci din acest an unul magic, unul care sa iti aduca doar bucurii si fericire.