Intotdeauna am incercat sa vad partea pozitiva in cele mai dificile momente. Cred ca simplul fapt ca suntem in viata este un lucru extraordinar. Intotdeauna am avut putini prieteni pentru ca imi este dificil sa imi deschid sufletul in fata oamenilor de teama ca as putea fi judecata inainte de a fi ascultata si inteleasa.

Intotdeauna am avut o dorinta puternica de a construi conexiuni mai profunde cu oamenii, de a avea relatii care hranesc atat mintea, cat si sufletul. Oameni cu care pot fi sincera, in fata carora sa imi deschid sufletul si care ma pot invata lucruri noi.

Si intotdeauna mi-a fost teama ca niciodata nu imi voi gasi sufletul pereche. Experientele anterioare mi-au adus doar probleme de incredere si o speranta tot mai redusa odata cu trecerea timpului.

Anul trecut, fara sa vreau, m-am indragostit cu adevarat pentru prima data. Am gasit pe cineva cu care am simtit inca de la prima conversatie o conexiune speciala. Un barbat in preajma caruia m-am simtit foarte confortabil, cineva care m-a invatat atat de multe lucruri despre mine intr-un timp relativ scurt, care mi-a oferit cateva lectii nu doar despre viata, ci si despre ce inseamna iubirea adevarata.

Acest cineva este barbatul cu care vad un viitor, cu care imi pot face planuri, cu care pot fi sincera si in fata caruia pot renunta la toate mastile. Acest cineva este barbatul alaturi de care vreau sa cresc, sa imi arat defectele fara a imi fi teama ca as putea fi judecata. Acest cineva este barbatul care este dispus sa faca compromisuri pentru mine, caruia nu ii este teama sa renunte la toate mastile si sa fie vulnerabil. Acest cineva este barbatul care nu va renunta cand lucrurile devin dificile. Este pasionat de viata, are ambitii si visuri. Nu se teme sa lupte pentru ceea ce isi doreste si nici sa accepte ca a a pierdut.

Aceasta relatie este una cu adevarat reala - nu o poveste pe care o vedem in filme, ci mai degraba o iubire pe care vrem sa o pastram vie o viata intreaga. Nu este perfecta si nici nu vreau sa fie. Legatura dintre noi depaseste limitele fizice. Ne intelegem din cuvinte, iar angajamentul dintre noi este unul adevarat.

Asa ca o sa iti spun si tie, draga mea. Am fost in situatia ta. Imi doream cu orice pret sa iubesc si sa fiu iubita. Insa am inteles ca Universul nu ne scoate in cale o persoana doar pentru ca asta ne dorim noi. Pentru ca este posibil sa nu fim pregatite sa iubim asa cum ar trebui sa o facem. Universul iti scoate in cale sufletul pereche in momentul in care inima ta este cu adevarat pregatita. Si crede-ma toate luptele pe care le duci acum vor merita... pentru ca ele te ajuta sa inveti cele mai frumoase lectii de viata. Daca deja ti-ai intalnit sufletul pereche, atunci sper sa il iubesti tot mai mult in fiecare zi si sa ii demonstrezi clipa de clipa cat de mult inseamna pentru tine.