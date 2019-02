Semne ca ai obosit sa mai cauti iubirea

Sa cauti iubirea poate fi coplesitor si obositor in acelasi timp, ajungi in acel punct numit “dating fatigue”, in care simti ca nu mai poti continua.

Simti ca totul este in zadar sau iti pierzi chiar si cea mai mica speranta…, aceea de a intalni barbatul potrivit pentru tine, care sa te inteleaga, sa iti fie alaturi, sa te iubeasca si sa te aprecieze pentru tot ce esti si pentru tot ce nu esti. 7 secrete mai putin cunoscute despre sufletele-pereche Poate ca ai incercat toate metodele pana acum, poate ca ai acordat o sansa platformelor de dating sau poate ca ai cautat iubirea in cercul de prieteni/colegi, insa toate aceste incercari esuate au contribuit la sentimentul de dating fatigue. Ai obosit sa mai cauti iubirea, ai obosit sa mai cauti… pur si simplu. Daca esti atenta, poti observa semnele care iti vor confirma acest “diagnostic”. Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro foto main: Viktor Gladkov, Shutterstock Poți atrage sufletul pereche de care ai nevoie. Trebuie doar să ții cont de acești pași