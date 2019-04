Saturn si Pluto se aliniaza. Schimbari, transformari si noi inceputuri la orizont

Saturn si Pluto sunt planetele extreme, intense, intunecate. Iata ce ne pregatesc pentru urmatoarea perioada.

Saturn si Pluto sunt cunoscute pentru ca aduc schimbare, transformare, finaluri neasteptate, renastere, trezire si multe altele. Atunci cand aceste doua planete se intalnesc, cu siguranta ies scantei puternice.

Saturn si Pluto se aliniaza la fiecare 34-38 de ani, deci nu este ceva complet neasteptat, insa ultima data cand s-au aliniat in Capricorn a fost in urma cu sute de ani, asadar aceasta energie este una pe care nu am mai experimentat-o pana acum.

Iata ce te asteapta in functie de semnul zodiacal sub care te-ai nascut si care este sfatul de care trebuie sa tii cont in urmatoarea perioada.

Berbec:

Ce te asteapta: Urmeaza o perioada intensa cu multe schimbari pe toate planurile. Este un moment bun pentru a iti lasa soarta in mainile Universului si de a invata sa accepti ce se intampla.

Sfatul de care trebuie sa tii cont: Intelege ca nu poti controla totul.

Taur:

Ce te asteapta: Te asteapta o perioada plina pe plan profesional; esti prinsa cu multe taskuri si apar tot mai multe propuneri de colaborare frumoase care te vor ajuta sa evoluezi si sa ajungi mai repede acolo unde iti doresti.

Sfatul de care trebuie sa tii cont: Indrazneste sa ai incredere in tine, esti pe drumul cel bun.

Gemeni:

Ce te asteapta: Te asteapta iubire, pace, schimbare. Acesta este un moment frumos pentru tine deoarece astrele sunt in favoarea ta si te ajuta sa iti rezolvi problemele cu oamenii din jur si sa readuci linistea in viata ta.

Sfatul de care trebuie sa tii cont: Spune ce ai pe suflet. Nu iti fie teama sa iti divulgi sentimentele si emotiile celor dragi.

Rac:

Ce te asteapta: Pentru tine urmatoarea perioada va fi una destul de intensa in ceea ce priveste viata profesionala. Te pregatesti pentru o schimbare uriasa si faci tot posibilul sa ai totul bine pus la punct.

Sfatul de care trebuie sa tii cont: Indrazneste sa iesi din zona de confort si sa alegi cu inima indiferent de situatie.