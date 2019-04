Lucrurile marunte care pot crea resentimente in relatia de cuplu

Un lucru care poate schimba cu adevarat ce simti pentru partener sunt resentimentele. Iar acestea nu apar imediat intr-o relatie, insa, in timp, iti pot distruge relatia de iubire.

Potrivit specialistilor, trebuie sa devenim constienti de lucrurile marunte care pot provoca aceste resentimente.

„Adesea, resentimentele distrug emotiile pozitive si caldura pe care o aveai pentru partenerul tau. Comentariile rautacioase, ochii dati peste cap sau frustrarea… toate acestea sunt semne ale resentimentelor intr-o relatie de cuplu”, declara Nicole Issa, specialist in relatii de cuplu.

De cele mai multe ori, nici nu stii ca ai astfel de sentimente in ceea ce il priveste pe partenerul tau. Asta pana in momentul in care… apar conflictele serioase.

