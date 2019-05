Tehnica Pomodoro sau cum sa te organizezi in cel mai eficient mod posibil

Unele dintre noi prefera sa lucreze ore in sir, fara pauza, atunci cand isi gasesc inspiratia, pasiunea sau au foarte multe sarcini de indeplinit. Alte persoane nu pot ramane concentrate mai mult de zece minute. Acestea au nevoie de o pauza ca sa citeasca notificari sau sa verifice ultimele postari de pe Instagram.

Niciuna dintre aceste metode nu este eficienta pe termen lung. Daca vrei sa inveti cum sa te organizezi mai bine, este nevoie sa renunti la maratoanele de munca, precum si la pauzele haotice si deloc productive.

Cu mult timp in urma, in anii ’80, autorul Francesco Cirillo a publicat cartea „Tehnica Pomodoro”. Desi, in prezent, ritmul vietii noastre este diferit, aceasta tehnica este eficienta si va avea rezultate extraordinare daca este aplicata corect.

Numele acestei tehnici ne duce cu gandul la gastronomia italiana, ceea ce nu este un lucru gresit.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro