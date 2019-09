7 Mantre puternice pentru fiecare zi a saptamanii (23-29 septembrie)

Rosteste cate o mantra in fiecare dimineata si vei vedea cum totul se va schimba in bine:

Am pregatit pentru tine 7 mantre simple, insa extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei saptamani astfel incat sa reusesti sa faci fata cu brio tuturor provocarilor ce vor urma, sa inveti din ele si sa ai curajul sa lupti pentru ceea ce iti doresti.

Mantra pentru ziua de luni:

Incepe o noua zi. Incepe o noua saptamana. Incepe un nou inceput. Astazi pun fericirea mea pe primul loc. Astazi las in spate trecutul si ma concentrez asupra momentului prezent.

Mantra pentru ziua de marti:

Cred in mine si in tot ceea ce sunt. Cred in visurile mele. Cred in puterea mea de a face o schimbare. Cred ca Universul este de partea mea.

Mantra pentru ziua de miercuri:

Astazi imi indrept atentia asupra lucrurilor frumoase din viata mea. Aleg sa fiu recunoscatoare pentru fiecare moment fericit, pentru fiecare lectie de viata, pentru fiecare clipa speciala.

Inima mea plina de recunostinta si de iubire este precum un magnet care atrage tot ceea ce este mai bun pentru mine.

Mantra pentru ziua de vineri:

Indiferent de situatie, merg mai departe. Dau ce este mai bun din mine in fiecare zi, in fiecare ora, in fiecare minut, in fiecare secunda.

Mantra pentru ziua de sambata:

Pentru a primi iubire invat sa ofer iubire. Invat sa am grija de inima mea, sa imi iubesc neconditionat sufletul si sa ma accept asa cum sunt.

Mantra pentru ziua de duminica:

Nimeni nu este responsabil pentru viata pe care o duc. Eu tin fraiele vietii mele. Eu imi creez propria realitate prin actiunile si gandurile mele. Eu detin controlul asupra propriei vieti.

foto main: Zolotarevs, Shutterstock