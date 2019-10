5 Semne ca esti in cea mai frumoasa relatie a vietii tale

Poate ca vorbele sunt importante. Insa actiunile si faptele sunt cele care conteaza cu adevarat.

Cum stii daca esti in relatia potrivita? Iti spunem noi in cele ce urmeaza:

1. Nu ii place sa joace jocuri cu tine.

Pentru el relatia voastra este cat se poate de simpla si de sincera. Intre voi exista incredere, onestitate, respect, siguranta si maturitate. Stie ca nu vei fugi nicaieri si vrea sa se asigure ca si tu stii ca el nu va fugi in nicio situatie. Este langa tine si acolo va ramane... veti face fata impreuna problemelor, veti depasi momente dificile, veti comunica deschis si veti merge mai departe.

2. Nu se ascunde dupa deget

Ati fost, sunteti si veti fi intotdeauna directi unul cu celalalt. El nu se va ascunde dupa deget. Nu va astepta ca tu sa ghicesti ce se afla in mintea lui; nici vorba, iti va spune clar si raspicat ce isi doreste de la relatia voastra, cum si ce simte.

Este mai bine sa spuneti intotdeauna adevarul decat sa continuati si sa nu ajungeti nicaieri.

3. Asculta de fiecare data ce ai de zis si vorbeste fara sa jigneasca

Stie ca intr-un cuplu fericit comunicarea este o parte importanta a unei relatii. De aceea alege intotdeauna sa fie sincer cu tine, sa iti spuna ce are pe suflet si, cel mai important, sa asculte in momentul in care tu ai ceva de spus.

4. Dovezi intaresc iubirea dintre noi

De fiecare data te surprinde placut cu dovezi de iubire micute. Ii demonstreaza ca ii pasa de tine, ca se gandeste la tine si ca te iubeste enorm.

Poti spune "Imi pare rau" sau "Te iubesc" de o mie de ori, insa daca nu dovedesti ca lucrurile pe care le spui sunt adevarate, nu vor fi.

5. Nu ii este teama sa fie sincer. Nici vulnerabil.

Desi poate parea riscant, cel mai puternic tip de iubire este iubirea in care iti arati vulnerabilitatea; in care iti dai toate mastile jos si permiti persoanei de langa tine sa iti vada adevaratul suflet. Este vorba despre indrazneala de a te dezvalui sincer, de a fi deschis, de a fi tu insuti. Iar el este doar asa cu tine. A daramat toate zidurile construite in jurul inimii lui si a invatat sa te iubeasca cu intreaga sa fiinta.

foto main: maxbelchenko, Shutterstock