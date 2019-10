Când ai de luat o decizie în cuplu, ia în calcul binele relației

Atunci când se ia în calcul binele relației, cei doi parteneri privesc împreună în aceeași direcție și la calea pe care o au de străbătut împreună.

Intr-o discuție pe care am avut-o recent cu partenerul meu, am vorbit despre cât de mult contează ca fiecare dintre noi să se gândească la binele celuilalt din tot sufletul. Ne-am bucurat amândoi, fericiți că am găsit una dintre cheile către armonia în cuplu. Dar dacă există de fapt un bine și mai înalt la care este bine să ne gândim?

Acel bine mai înalt este binele relației, mi-au explicat prietenii mei, Mike și Ai. Pentru a înțelege mai ușor acest concept, vizualizează relația ta de cuplu ca pe un triunghi isoscel. Tu și partenerul tău va aflați la bază. Relația se află în vârf.

Fiecare gând, vorbă și faptă au puterea de construi relația sau, din contră, de a o dărâma. Să te gândești doar la binele celuilalt și al tău reprezintă, de fapt, o relație pe verticală în care fiecare dintre parteneri se uită unul la celălalt, se percep ca două entități separate.

Atunci când se ia în calcul binele relației, cei doi parteneri privesc împreună în aceeași direcție și la calea pe care o au de străbătut împreună. Evident că nu este vorba de relații de-o noapte sau doar pentru distracție, deși și acesta poate fi un scop în sine care poate fi mai ușor de atins dacă ambii parteneri sunt de acord și nu alte așteptări.

Relațiile care ajung în punctul în care se vorbește de lungă durată, au nevoie ca vârful triunghiului să fie unul puternic. Părinții mei au fost într-o astfel de relație aproape 30 de ani, până când tatăl meu a trecut în neființă. Chiar dacă au avut neînțelegeri, întotdeauna le-au depășit pentru că au avut un țel comun către care au aspirat. Acesta a fost mai important decât a avea dreptate într-un anumit moment sau a-și satisface un moft.

Dacă crezi că ți-ai găsit partenerul ideal, alături de care vrei să îți petreci restul vieții, data viitoare când ai de făcut o alegere întrebă-te cât de benefică este pentru relația ta. De exemplu, poate că ai o zi mai grea iar el face ceva care te deranjează iar primul tău impuls este să te răzbuni. Această atitudine nu va ajuta relația, din contră. Va adăuga tensiune și animozitate.

Tratează relația ta de cuplu ca pe o floare care are nevoie de îngrijire, de soare și de lumină pentru a înflorii.

