7 Mantre puternice pentru fiecare zi a saptamanii (14-20 octombrie)

Am pregatit pentru tine 7 mantre simple, insa extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei saptamani astfel incat sa reusesti sa faci fata cu brio tuturor provocarilor ce vor urma, sa inveti din ele si sa ai curajul sa lupti pentru ceea ce iti doresti.

Rosteste cate o mantra in fiecare dimineata si vei vedea cum totul se va schimba in bine:

Mantra pentru ziua de luni:

Profit de aceasta saptamana si aleg sa ma gandesc la un nou inceput. Este o noua zi, este o noua sansa pentru mine de a face ce imi place. De a imi trai viata asa cum imi doresc. De a alege fericirea.

Mantra pentru ziua de marti:

Astazi aleg emotia. Astazi aleg fericirea. Astazi aleg bucuria. Sunt entuziasmata sa vad ce se intampla astazi. Permit Universului sa preia controlul si sa ma surprinda.

Mantra pentru ziua de miercuri:

Sunt recunoscatoare pentru o noua zi in care stralucesc. Sunt recunoscatoare pentru tot ce am trait pana acum. Sunt recunoscatoare pentru toata iubirea pe care am oferit-o si am primit-o. Abia astept sa vad ce urmeaza.

Am tot ce am nevoie pentru a fi fericita. Viata mea se intampla chiar in acest moment, asa ca aleg sa o traiesc fara sa ma mai gandesc la ce s-a intamplat sau la ce s-ar putea intampla maine.

Mantra pentru ziua de vineri:

In acele momente in care simt ca totul in jurul meu se destrama si sunt inconjurata doar de lucruri negative, aleg sa caut luminita de la capatul tunelului; aleg sa gandesc pozitiv si sa am incredere ca totul va fi bine.

Mantra pentru ziua de sambata:

Nu pot calma o furtuna, dar ma pot calma pe mine si mai apoi am sa vad cum furtuna va disparea.

Mantra pentru ziua de duminica:

O sa ma onorez facandu-mi prezenta simtita cu putere, iubire si fericire in viata mea astazi.

foto main: Igor Sheremet, Shutterstock