7 Mantre puternice pentru fiecare zi a saptamanii (4-10 noiembrie)

Rosteste cate o mantra in fiecare dimineata si vei vedea cum totul se va schimba in bine:

Am pregatit pentru tine 7 mantre simple, insa extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei saptamani astfel incat sa reusesti sa faci fata cu brio tuturor provocarilor ce vor urma, sa inveti din ele si sa ai curajul sa lupti pentru ceea ce iti doresti.

Mantra pentru ziua de luni:

Astazi vreau sa fiu fericita. Aleg sa ma bucur la fiecare lucru marunt, sa zambesc cat de mult pot, sa apreciez oamenii din jurul meu si sa creez amintiri frumoase.

Mantra pentru ziua de marti:

Sunt recunoscatoare pentru tot cee ace am. Sunt recunoscatoare pentru fiecare lupta, fiecare batalie, fiecare moment dificil. Sunt recunoscatoare pentru viata mea... tot ce am trait pana acum m-a ajutat sa ajung unde sunt acum.

Mantra pentru ziua de miercuri:

Astazi ma iubesc pentru ceea ce sunt. Lucrurile care ma fac diferita sunt lucrurile care ma definesc. Sunt ceea ce sunt si nu ma mai ascund.

Tot ceea ce caut este deja in mine. De aceea incepand de astazi promit sa nu mai alerg in stanga si in dreapta dupa fericire cand ea este atat de vie, de speciala, de curata... si se afla in inima mea, asteptand sa fie descoperita.

Mantra pentru ziua de vineri:

Invat sa las trecutul in urma. Invat sa nu ma mai invinovatesc pentru greselile comise. Evoluez pe fiecare zi. Mai am putin si voi ajunge acolo unde imi doresc. Am rabdare.

Mantra pentru ziua de sambata:

Secretul fericirii nu este un secret. Aleg sa fii recunoscatoare pentru tot ce am. In fiecare dimineata. Din nou si din nou. Cand uit, promit sa o iau de la capat.

Mantra pentru ziua de duminica:

Respiratie cu respiratie renunt la asteptari, la teama, la regret si la frustrare. Renunt la necesitatea aprobarii constante. Nu am nevoie de nimic.

foto main: Natalia-flurno Shutterstock