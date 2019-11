3 motive pentru care o prietena iti poate fi cel mai bun mentor

Cu totii avem nevoie de sprijin, cateva sfaturi si o incurajare, atunci cand lucrurile devin dificile sau neclare. Cel mai bun mentor este acela care are timp si stie sa te asculte. In plus, te cunoaste foarte bine si iti poate oferi cele mai potrivite recomandari.

Desi multe dintre noi visam la mentori celebri la nivel global (Oprah iti suna cunoscut?), studiile spun ca ceea ce cautam este mult mai aproape decat am putea crede. Cel mai bun mentor poate fi chiar o femeie de langa tine sau prietena ta cea mai buna!

3 motive pentru care prietena ta iti poate fi cel mai bun mentor

Un mentor celebru are zeci sau chiar sute de persoane pe care le asculta si carora le ofera o directie. Ceea ce o prietena are in plus este o cunoastere profunda a personalitatii tale.

