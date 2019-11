Luna Noua in Sagetator de pe 26 noiembrie intrerupe ciclul negativitatii si ne vindeca de ranile trecutului

Oficial este intrerupt ciclul negativitatii. Este momentul sa ne lasam sufletul cuprins de energia speciala a lunii si sa ne deschidem inimile catre noi oportunitati.

Luna Noua in Sagetator de pe 26 noiembrie ne ajuta sa ne punem in ordine gandurile si sentimentele si sa ne repozitionam pe un drum al auto-descoperirii. Este momentul sa privim in inima noastra, sa renuntam la trecut, sa ne invatam lectiile si sa ne concentram asupra visurilor pentru care trebuie sa luptam in viitor.

Renuntam la limitarile noastre.

Oricat de deschisi credem ca suntem cu privire la anumite aspecte ale vietii noastre, ne este tot mai usor sa ne blocam intr-un punct de vedere limitat. Din fericire, Luna Noua din Sagetator ne vine in ajutor pentru a ne largi orizonturile din mai multe puncte de vedere: intelectual, spiritual, cultural, emotional.

Zodia Sagetator este cunoscuta pentru dorinta de invatare, de cunoastere, de crestere. Asadar, este posibil ca in urmatoarea perioada tot mai multe persoane sa fie in cautarea unor noi oportunitati de invatare si dezvoltare personala. Ceea ce cautam in aceasta Luna Noua este genul de intelepciune care nu poate fi obtinut decat din experienta, din greseli, din lectii invatate, din momente mai putin frumoase.

Fiecare zodie invata ceva importanta din experientele traite in ultima luna sau chiar in ultimul an. Totusi, este intelept de retinut faptul ca viata intreaga este o adevarata lectie. In scurt timp va exista altceva de invatat, de experimentat, de trait sau de privit intr-un mod complet diferit de cum am facut-o pana acum.

- este posibil sa ne simtim oarecum nesiguri sau jenati sa admitem ceea ce nu stim. Din fericire, astrele ne pot veni in ajutor cu lectii de viata importante ajutandu-ne astfel sa intelegem ca este nevoie de acceptare, de asumarea riscului si de multa incredere in noi pentru a merge pe drumul pe care mergem noi.

- recunostinta este o alta tema majora a acestei perioade. Cu totii putem beneficia de oportunitatea de a numara binecuvantarile noastre si, si mai important, de a le impartasi cu oamenii din jurul nostru.

- in urmatoarea perioada este recomandat sa profitam de toata intelepciunea obtinuta si sa incepem sa o folosim pentru a ne imbunatati viata in moduri cat mai concrete si mai practice. Sa nu uitam ca nimic nu va cadea de sus si ca trebuie sa muncim pentru visurile noastre si pentru a ajunge acolo unde ne dorim.

