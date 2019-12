Nu te indragosti de barbatul care iti spune ca nu isi doreste o relatie (pentru ca nu se va razgandi)

Nu ii face asta inimii tale pentru ca vei avea de suferit.

Inca de la inceput iti va spune ca nu este ceea ce iti doresti, ca nu se pricepe sa fie intr-o relatie, ca nu isi doreste sa fie intr-o relatie. Ca iubirea nu este de el.

Iar tu ce vei face? Il vei asculta si te vei gandi la el ca la o provocare - cum ar fi daca l-ai face sa se indragosteasca de tine? Cum ar fi daca l-ai convinge ca dragostea este frumoasa? Cum ar fi daca i-ai arata cat de minunat este sa fie intr-o relatie cu adevarat speciala? Si te-ai aventura pe acest drum nou cu dorinta de a schimba lucrurile. De a il schimba pe el.

Si poate la inceput toate aceste jocuri sunt interesante. Insa in incercarea de a il convinge sa te iubeasca, ce faci daca ajungi sa te indragostesti de el in timp ce el nu are nevoie de mai mult? Nu isi doreste sa aiba o partenera de viata? Nu va simti acea conexiune puternica pe care o simti tu?

Iar cu timpul lucrurile incep sa se schimbe. Tu devii tot mai obosita si mai frustrata ca nimic nu este asa cum trebuie sa fie. El se simte in continuare la fel, parerile nu i s-au schimbat. Emotiile incep sa te copleseasca pentru ca nu vrei sa fii doar o distractie... iti doresti mai mult. Iar el nici in ruptul capului nu este pregatit sa faca alt pas in relatia voastra.

Si dupa ce iti dai seama ca inima lui este de neatins, incepi sa recunosti ca nu este barbatul care va ramane in viata ta pentru totdeauna... insa iti va fi greu sa renunti la el... pentru ca te-ai atasat de sufletul lui, ai ajuns sa il cunosti. Si chiar daca stii ca nu poti iubi cu forta, tot te gandesti de ce nu poate fi cu tine. Si iti vei simti inima tot mai incarcata pentru ca te vei gandi clipa de clipa ca oricand iti va spune ca intre voi s-a terminat. Iar tu nu vrei sa il pierzi. Nu esti pregatita... iar apoi te vei gandi de ce ai acceptat acest joc de sentimente. De ce ai vrut sa schimbi ceva ce nu poate fi schimbat? De ce ai oferit iubire cand nu ai primit nimic in schimb? De ce ai mers atat de departe...

Draga mea, iti spun de acum...Nu te indragosti niciodata de barbatul care iti spune ca nu isi doreste o relatie. Pentru ca nu se va razgandi niciodata.

foto main: Ekaterina Chernenko, Shutterstock