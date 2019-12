Ultima Luna Plina din acest an de pe 12 decembrie deschide portalul vibratiilor bune si vindecarii sufletului

12 decembrie este o zi speciala deoarece aduce cu ea ultima luna plina a anului 2019.

In a 12-a zi a lunii a 12-a, se activeaza un cod numerologic puternic, care contribuie la cresterea frecventei energiei pozitive din corpul nostru, la regasirea spiritualitatii si deschiderea sufletului. Tot in aceasta zi vom avea si Luna Plina in Gemeni, ceea ce inseamna ca energia pozitiva se va amplifica si mai mult.

In timpul Lunii Pline avem ocazia de a ne elibera de acele lucruri care nu ne mai servesc. Este momentul sa pastram doar amintirile frumoase ale intamplarilor avute, sa inchidem usa trecutului o data pentru totdeauna, sa aruncam cheia si sa mergem mai departe cu viata noastra. Este momentul sa ne invatam lectiile astfel incat sa nu mai facem aceleasi greseli. Este momentul sa credem la un viitor mai frumos, la o viata mai buna.

Luna Plina ne permite posibilitatea de a ne elibera de toate acele lucruri pe care nu vrem sa le luam cu noi in noul an. Asadar, trebuie sa incercam sa profitam de aceasta perioada, sa avem o discutie cu noi insine, sa privim adanc in sufletul nostru, si sa incercam sa ne facem ordine in ganduri si in sentimente. In acelasi timp, daca exista ceva ce trebuie rezolvat in viata noastra, in aceasta perioada ar putea fi sansa noastra de a gasi, in sfarsit, o solutie care sa ne multumeasca.

In ciuda faptului ca majoritatea dintre noi suntem incredibil de ocupati in luna decembrie, putem incerca sa reflectam asupra lucrurilor pe care nu vrem sa le luam dupa noi in 2020. Exista obiceiuri de care vrem sa scapam? Sau oameni care ne-au facut mai mult rau decat bine? Sau amintiri care sunt mult prea dureroase pentru a le mai permite sa ocupe spatiu in inima noastra? Daca raspunsul este da, este momentul sa scriem pe o foaie de hartie toate lucrurile de care vrem sa ne eliberam in aceasta perioada. Dupa ce am scris absolut tot, ar trebui sa ardem foaia si astfel sa ne gandim ca si sufletul nostru este eliberat de tot ce am scris pe ea.

Cand se incheie perioada Lunii Pline a anului 2019 este momentul sa incheiem si noi capitolele dureroase. Sa profitam de toata pozitivitatea din jurul nostru, sa acceptam tot ce s-a intamplat si sa mergem mai departe. Putem incepe noul an cu forte proaspete, cu energie minunata si cu dorinta de a trai viata pe care ne-o dorim.

foto main: Swetlana Wall Shutterstock