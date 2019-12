2020 va fi un an de ascensiune si crestere spirituala, iar 2019 deja ne deschide portile catre drumul nostru 

2020 va fi un an incredibil. In ianuarie, Saturn si Pluto vor forma o aliniere, iar explozia masiva de energie va aduce schimbari importante in vietile noastre. Esti pregatita pentru tot ce urmeaza?

Anul 2020 incepe cu dreptul - alinierea dintre Saturn si Pluto din ianuarie va seta un ton pozitiv pentru tot anul si va aduce un impuls incredibil sufletelor noastre. Energiile se aliniaza pentru a produce armonie pe planeta noastra. Exista multe alinieri importante ce vor avea loc in 2020. Anul 2019 este anul de tranzitie, ne pregateste sa acceptam aceasta noua energie si ne deschide portile catre drumul nostru in viata. Energia noastra va fi mai puternica ca niciodata si trebuie sa invatam sa o gestionam. Universul ne ofera posibilitatea de a ne dezvolta, de a creste, de a atinge culmile spirituale. Trebuie, insa, sa retinem ca nu poate exista lumina fara cateva bucati de intuneric. 2020 nu vine ca o rezolvare a intunericului din jurul nostru sau chiar din sufletul nostru. Din contra, este momentul sa ne ridicam deasupra intunericului, sa vedem acea luminita de la capatul tunelului si sa ne ghidam catre ea. Si astfel intunericul va fi lasat in spate. Daca nu ne ridicam deasupra intunericului si nu renuntam la toate lucrurile negative, la oamenii toxici, la gandurile dificile, vom ramane tot acolo, in acel punct al vietii noastre in care nimic nu ne mai multumeste. 2020 este anul in care ne eliberam de tot ce este rau pentru noi. 2020 este anul in care mergem catre lumina. Trecutul nu are nicio valoare, viitorul urmeaza sa se intample Totul va fi pus la indoiala. Totul va fi cu semn de intrebare. Tot ce stiam se va schimba. In 2020 este vorba despre transformare - este vorba despre schimbarea care incepe din interior. Lumea nu va mai fi ca inainte. Trebuie, totusi, sa avem rabdare. Schimbarile nu se vor intampla brusc. Totul va fi treptat, dupa planul Universului. In urmatoarele luni trebuie sa invatam sa privim adanc in sufletul nostru si sa descoperim cine suntem cu adevarat; sa ne punem intrebarile potrivite, sa aflam ce avem de facut pentru a ne transforma, pentru a ajunge pe drumul pe care vrem sa mergem. Iata o mantra pe care sa ti-o spui atunci cand vei avea putin timp liber: "Ma voi ridica. Voi straluci. Voi trai viata pe care vreau sa o traiesc. Voi continua sa cresc, sa evoluez, sa ajungi acolo unde visez sa ajung. Voi recunoaste binele si raul din bine. Voi renunta la tot ce ma tine in spate. Sunt pregatita pentru marea schimbare."