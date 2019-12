10 rezolutii de suflet pentru anul 2020

Daca esti pe fuga si nu ai timp sa iti aduni gandurile si sa iti faci rezolutiile pentru 2020, am adunat noi cateva idei frumoase care te vor inspira si te vor ajuta sa pasesti cu dreptul in urmatorul an.

Este timpul sa ai mai multa incredere in tine, sa lupti pentru visurile tale, sa lasi in spate oamenii negativi, toxici, sa te concentrezi doar asupra ta si sa ii spui sufletului tau sa se pregateasca pentru cel mai frumos an de pana acum. Este timpul sa fii tu. Salveaza aceste rezolutii si citeste-le din cand in cand pentru ca iti vor face mult bine. 1.In 2020 vreau sa rad in fiecare zi... sa gasesc un motiv care sa imi puna zambetul pe buze si sa imi schimbe starea de spirit. 2. Promit sa am mai multa grija de mine. Sa pun pe primul plan pasiunile si hobby-urile mele, sa imi indrept atentia asupra lucrurilor care ma fac fericita si sa imi bucur sufletul cat de des pot. 3. In 2020 vreau sa iubesc cu toata fiinta mea. Sa iubesc oamenii din jurul meu, sa iubesc natura, sa iubesc Universul... si, cel mai important, sa ma iubesc pe mine. 4. In 2020 ma accept asa cum sunt. Cu bune si cu rele. Invat sa ma apreciez mai mult, sa imi ascult sufletul si sa fac tot posibilul pentru a fi fericita cu adevarat. 5. Promit sa nu imi mai fie teama de singuratate. Sa imi dau seama ca cele mai bune clipe sunt cele pe care le petrec cu mine insami. 6. In 2020 promit ca seara de seara sa gasesc 3 motive pentru care sa fiu recunoscatoare Universului. 7. Promit sa ma indepartez de oamenii rai si toxici, de negativitate, de barfa si toate lucrurile care imi pot da o stare neplacuta. In schimb, imi voi indrepta atentia asupra iubirii si a optimismului. 8. In 2020 promit sa fac ceva nou o data pe saptamana. Sa ies mai des din zona de confort si sa ma distrez mai mult. 9. In 2020 promit sa nu imi mai fie teama de greseli. Sa accept ce se intampla, sa imi invat lectiile si sa merg mai departe pe drumul meu. Promit sa lupt mai mult pentru ceea ce imi doresc si sa nu renunt pana cand nu imi vad visurile implinite. 10. In 2020 promit sa pun telefonul deoparte si sa traiesc cu adevarat. Sa creez mai multe amintiri, sa calatoresc mai des, sa imi traiesc viata asa cum imi doresc. foto main: Evgeny Atamanenko, Shutterstock