5 Mantre pentru a renunta la tot stresul acumulat acest an. Este timpul pentru un nou inceput

Sarbatorile de iarna sunt cea mai frumoasa perioada din an. Este momentul sa ne indreptam atentia asupra noastra, a sufletului nostru, a emotiilor pe care le avem si a stresului pe care l-am acumulat de-a lungul anului. Este momentul sa invatam din toate greselile, sa acceptam tot ce s-a intamplat, sa ne ridicam de la pamant si sa mergem mai departe. Urmeaza un nou inceput... si este datoria noastra sa il facem mai frumos ca niciodata. Sa renuntam la tot ce s-a intamplat pana acum, sa ne eliberam de toate problemele si de toata suferinta din inima noastra si sa o luam de la capat. Mai increzatori, mai puternici, mai siguri pe noi.

Pentru inceput, iata cateva mantre care sa ne ajute. Este recomandat sa le rostim in fiecare dimineata si seara sau de fiecare data cand simtim nevoia:

1. Viata inseamna schimbare. Trebuie sa accept faptul ca lucrurile nu vor mai fi niciodata la fel. Acest sfarsit este un nou inceput. Este de datoria mea sa il fac cel mai frumos de pana acum.

2. Chiar daca nu pot controla tot ceea ce se intampla in jurul meu, pot controla atitudinea cu privire la ceea ce se intampla. Sunt stapana pe emotiile si starile mele si am incredere ca totul va fi bine.

3. Fiecare situatie dificila a vietii poate fi o scuza pentru deznadejde sau o oportunitate pentru crestere. Eu aleg sa cresc, sa ma dezvolt, sa invat din ea si sa merg mai departe. Sa privesc partea plina a paharului.

4. Tot ce am facut pana acum nu a fost in zadar, din contra - ma ajutat sa ajung unde sunt acum. Este momentul sa accept situatia in care ma aflu si sa ma pregatesc pentru un nou inceput. Este momentul sa o iau de la capat mai voioasa ca niciodata.

5. Imi deschid inima si permit stresului sa imi paraseasca sufletul. Este momentul sa las trecutul in spate. Este momentul sa merg mai departe cu viata mea. Acesta este un nou inceput, un nou pas, o noua posibilitate. Este un nou an.

foto main: chitsanupong Pakdeekul Shutterstock