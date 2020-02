5 Lucruri pe care sa ti le amintesti daca esti inca singura

Nu plange. Profita de aceasta perioada deoarece nu va dura o vesnicie si poti lucra la relatia pe care o ai cu cea mai importanta persoana din viata ta... adica cu tine!

Ce vreau sa iti amintesti atunci cand te simti cu moralul la pamant.

1. Nu esti greu de iubit

Nu te invinovati pentru modul in care altii aleg sa te iubeasca. Daca nu doresc sa iti ofere respectul lor, nu o fac pentru ca ai facut ceva gresit - comportamentul lor nu are legatura cu tine, ci cu ei. Chiar daca nu poti controla modul in care te trateaza, poti controla cat sa accepti. Nu sta intr-o relatie doar de teama de a nu ramane singura. Nu te multumi niciodata cu mai putin decat meriti.

2. Nu intra intr-o relatie pentru a te simti implinita

Unii oameni cred ca o relatie ii face fericiti, insa iubirea nu este un remediu pentru tristetea ta. Nu iti va rezolva problemele. Nu te va face sa te simti impacata cu tine insati. Daca ai ca obiectiv sa te simti implinita, nu ai nevoie de o relatie, nu ai nevoie de altcineva care sa te iubeasca. Trebuie sa inveti sa te iubesti pe tine insati.

3. Nu toti oamenii care vin in viata ta iti vor zdrobi inima

Multi iti vor trata inima cu blandete, cu atentie, cu iubire. Multi iti vor oferi respectul lor. Multi nu vor dori sa te paraseasca niciodata.

4. Meriti sa fii iubita in cel mai frumos mod posibil

Nu conteaza prin ce ai trecut. Nu conteaza cu ce bagaje emotionale intri intr-o relatie. Nu conteaza cat de puternice sunt insecuritatile tale. Meriti sa fii iubita cum nu ai mai fost pana acum.

5. Uneori, tu esti cea care trebuie sa se schimbe

Nu poti forta oamenii sa se schimbe. Nu le poti stapani emotiile, actiunile, sentimentele, starile. Esti in control asupra propriilor decizii, motiv pentru care este posibil sa incerci sa faci o schimbare la tine. Daca simti ca intri mai tot timpul in relatii toxice, poate ca trebuie sa rupi acest model autodistructiv. Trebuie sa iti ridici asteptarile. Trebuie sa intelegi ca meriti mai mult.

