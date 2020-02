Nu vorbi cu oamenii despre problemele tale... vorbeste cu Dumnezeu

Fii tare si curajoasa. Nu iti fie frica. Nu te descuraja pentru ca langa tine este tot timpul cineva, oriunde mergi. Acel cineva este Dumnezeu.

In ultima vreme am fost non stop dezamagita de oamenii din jurul meu. Si mi-am dat seama de un lucru. Mi-am dat seama ca multi au un mod de a te pune la pamant chiar si atunci cand incearca sa te ridice. Mi-am dat seama ca atunci cand vorbesti cu cineva si ii spui despre problemele pe care le ai, nu incearca sa te inteleaga, ci vor doar sa auda ca te plangi. Mi-am dat seama ca oamenii nu stiu sa iti fie umar pe care sa plangi pentru ca pur si simplu nu stiu profunzimea durerii tale sau ce se intampla in interiorul tau.

Dar Dumnezeu stie... el intelege tot ce nu vrei sa spui, toate cuvintele pe care nu le poti rosti, toate sentimentele care te omoara si amploarea durerii tale. Dumnezeu stie tot ce se afla in sufletul tau si de ce suferi. El stie ce nici macar nici tu nu stii inca.

Mi-am dat seama ca oamenii vor incerca sa iti spuna cum ar trebui sa te simti, sa te porti, sa reactionezi, sa traiesti. Vor spune ca esti prea emotiva, ca trebuie sa fii mai puternica si te vor invinovati pentru ca nu stii sa gestionezi durerea pe care o simti.

Dar Dumnezeu nu te judeca. Nu te arata cu degetul. El te asculta. El te intelege. El stie ce este in inima ta.

Dumnezeu te place asa cum esti. Te iubeste oricum. Fericita sau trista, bucuroasa sau cu moralul la pamant, suparata sau calma, puternica sau slaba. El nu face discriminari. Stie ca asta esti tu, cu bune si cu rele.

Tot ce isi doreste de la tine este sa fii mai aproape de el pentru ca vrea sa stii ca indiferent de cat de mult te iubesc oamenii din jurul tau, ei nu stiu prin ce treci... nu te pot vindeca. Nu pot intelege prin ce trece sufletul tau si nici ce se afla in inima ta.

El este alaturi de tine si nu te va lasa sa cazi niciodata.

foto main: Dzhulbee, Shutterstock