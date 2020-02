O persoana care te manipuleaza emotional nu te merita (si nici nu te iubeste)

Exista atat de multi oameni toxici pe aceasta lume si cu cat incearca mai mult sa te manipuleze, cu atat tu trebuie sa devii mai constienta de puterea pe care o are asupra ta.

Din pacate, in aceasta lume majoritatea dintre noi avem cel putin o persoana care incearca sa se joace cu sentimentele noastre si sa ne manipuleze folosind vinovatia. Aceasta persoana este un suflet care se preface ca are cele mai bune interese in minte incercand sa ne controleze si sa ne foloseasca in avantajul sau.



Iata cateva semne importante care pot indica faptul ca cineva apropiat incearca sa te manipuleze. Aceste semne nu trebuie trecute cu vederea:

1. Simti ca intotdeauna se joaca cu emotiile tale.

In loc sa ia in considerare sentimentele tale, incearca sa le foloseasca impotriva ta.

2. Te face sa simti ca esti o persoana cu suflet rau.

Cand incearca sa te controleze emotional, transforma lucrurile astfel incat sa te faca sa crezi ca tu esti cea care face ceva gresit.

3. Actiunile acestei persoane nu se potrivesc cu cuvintele sale.

Persoana care doreste sa te manipuleze va spune cele mai frumoase lucruri insa acestea nu se vor potrivi cu actiunile sale. Va spune ceva si va face altceva. Cu cat ii vei cere mai mult, cu atat vei primi mai putin.

4. Te face sa te simti responsabila pentru emotiile sale.

Va incerca din rasputeri sa te convinga ca incerci sa ii faci rau doar prin simplul fapt ca nu vrei sa ii oferi lucrurile pe care si le doreste (cand tu, de fapt, nu faci absolut nimic).

5. Foloseste insecuritatile impotriva ta

Aceasta persoana se va apropia de tine pentru a iti invata inscuritatile si punctele slabe; va dori sa stie ca poate sa foloseasca aceste lucruri pentru a obtine mai mult control asupra ta.

foto main: NinaMalyna, Shutterstock