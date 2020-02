Billie Eilish lanseaza No Time To Die, tema coloanei sonore oficiale a noului film James Bond

Melodia a fost produsa de fratele lui Billie, Finneas, si el castigator a 2 trofee Grammy, alaturi de Stephen Lipson si beneficiaza de orchestratiile lui Hans Zimmer si Matt Dunkley si chitara lui Johnny Marr.

comunicat de presa:

Billie Eilish, marea câștigatoare a ediției premiilor Grammy® de anul acesta, a lansat astăzi tema coloanei sonore oficiale a noului film James Bond – No Time To Die.

Melodia a fost produsă de fratele lui Billie, Finneas, si el câștigător a 2 trofee Grammy®, alături de Stephen Lipson și beneficiază de orchestrațiile lui Hans Zimmer și Matt Dunkley și chitara lui Johnny Marr.

No Time To Die sosește înainte de lansarea oficială a filmului programată pentru 2 aprilie în Regatul Unit al Marii Britanii și pe 10 aprilie în Statele Unite. La doar 18 ani, Eilish este oficial cel mai tânăr artist din istoria care compune și interpretează tema unui film James Bond, pe care o va cânta live, pentru prima dată, alături de FINNEAS, acompaniată de Hans Zimmer și Johnny Marr, pe scena galei Brit Awards de la Londra, din 18 februarie.

“Billie și Finneas au scris o piesă incredibil de puternică și tulburătoare pentru No Time To Die, care se potrivește impecabil cu povestea emoționantă a filmului” au declarat Michael G. Wilson și Barbara Broccoli, producătorii No Time To Die.

“Doar câțiva sunt aleși să înregistreze tema principală a unui film Bond. Sunt un mare fan al lui Billie și Finneas. Creativitatea și talentul lor sunt incomparabile și sunt nerăbdător să auziți ce a ieșit – o perspectivă nouă, proaspătă, al cărei ecou va dăinui peste generații.” a declarat regizorul Cary Joji Fukunaga.

Eilish a spus, “Este o nebunie să fiu parte din această poveste. Să pot înregistra tema unui film dintr-o serie legendară este o onoare. James Bond este cea mai cool franciză de film care va exista vreodată. Sunt încă șocată. ”. Finneas a adăugat: “Să compunem tema unui film Bond este ceva la care am visat toată viața noastră. Nu există o combinație mai emblematică între muzică și cinema Goldfinger sau Live and Let Die. Ne simțim extrem de norocoși să jucăm un rol în această franciză legendară. Trăiască 007!”

Luna trecută, Billie Eilish a scris istorie la gala premiilor GRAMMY®, fiind cel mai tânăr artist laureat al celor mai importante 4 categorii și câștigând, în total, 5 premii GRAMMY® – Best New Artist, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year și Best Pop Vocal Album, în timp ce fratele său FINNEAS a plecat acasă cu alte două premii – Producer of the Year, Non Classical și Best Engineered Album, Non Classical.