6 Schimbari de care te bucuri doar in momentul in care mintea, trupul si sufletul sunt in armonie

In momentul in care sufletul este conectat la minte si la trup, se intampla magia. Ajungi sa experimentezi lucruri incredibile care iti permit sa iti traiesti viata dintr-o perspectiva complet diferita si benefica pentru tine. De asemenea, devii constienta de toata frumosetea care te inconjoara si traiesti cu o mai mare liniste sufleteasca.

Iata 6 schimbari de care reusesti sa te bucuri doar in momentul in care mintea, trupul si sufletul sunt in completa armonie:

1. Simti pace si liniste

Cand iti dai seama ca fericirea materiala este trecatoare, intelegi ca pacea si linistea sunt cele care conteaza cu adevarat. Si inveti sa le traiesti clipa de clipa.

2. Gasesti frumusete la fiecare pas

Ajungi sa observi frumusete in tot ce te inconjoara, in special in lucrurile marunte: o iesire in aer liber, frunzele care se lasa purtate de vant, apusul in zeci de culori, o ploaie torentiala, copii alergand in parc, un sarut intre parteneri, cantecul pasarilor.

3. Iti creezi propria realitate

Intelegi ca tu esti cea care tine fraiele vietii tale; esti regizorul, scenaristul si protagonistul propriului film. Tu iti desenezi viitorul si stii ca daca nu iti place ceva, poti schimba imediat.

4. Vezi energie in jurul tau

Iti dai seama ca totul in jurul tau este energie; ca tu insati esti sursa de energie pe care o simti, o percepi, o vezi, o controlezi de una singura.

5. Te eliberezi de trecut

Nu te mai intereseaza ce s-a intamplat in trecut pentru ca stii ca nu poti schimba nimic. Iti intelegi lectiile si le tii aproape de tine si mergi mai departe cu viata ta.

6. Traiesti in prezent

Esti constienta ca viata ta se intampla in aceste momente, asa ca alegi sa o traiesti, sa te bucuri de fiecare moment, sa fii recunoscatoare pentru tot ce ti se intampla si sa vezi partea frumoasa a oricarei situatii.

foto main: pixabay