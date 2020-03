7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (30 martie - 5 aprilie)?

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Văd lumea cu ochii recunoștinței și îmi umple sufletul. Dragostea, bucuria și pacea sunt starea mea naturală.

Mantră pentru ziua de marți:

Astăzi este începutul unui noi aventuri. Acum este timpul meu să aleg fericirea, să mă pun pe primul loc și să trăiesc așa cum îmi doresc.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Am încredere că Universul are un plan măreț pentru mine. Am încredere că totul va fi bine. Am încredere că ziua de astăzi îmi va pune zâmbetul pe buze într-un fel sau altul.

Mantră pentru ziua de joi:

Este în regulă să simt ceea ce simt, emoțiile sunt parte esențială din noi. Așa mă voi cunoaște mai bine și mă voi accepta pentru ceea ce sunt.

Mantră pentru ziua de vineri:

Am deschis ochii și îi mulțumesc Universului pentru darul acestei noi zile. Sunt recunoscătoare pentru toate lucrurile minunate care mi se întâmplă.

Mantră pentru ziua de sâmbătă:

Știu că sunt ceea ce gândesc. Astăzi aleg să gândesc lucruri frumoase pentru a avea parte de ele.

Mantră pentru ziua de duminică:

O să încerc să fac în această zi tot ce îmi stă în putință astfel încât, atunci când pun capul diseară pe pernă, să am sentimentul unei satisfacții depline.

