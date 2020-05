5 Lecții pe care le-am învățat în prima jumătate a anului 2020 și pe care aș vrea să le știți și voi 

Este momentul să te pui pe primul loc. Învață să te iubești cum nu ai mai făcut-o până acum. Să te alegi pe tine clipă de clipă. Nu o face pentru tine... fă-o pentru sufletul tău.

1. Nu poți avea încredere în nimeni altcineva în afară de tine însăți

În acest an am văzut ce este mai rău în oameni. Am văzut că oamenii pleacă de lângă cineva, că înșală încrederea celor dragi, că mint, că manipulează, că rănesc și distrug suflete. Lecția din toate aceste momente a fost că singura persoană în care pot avea încredere cu adevărat sunt eu însămi. Singura persoană care va rămâne întotdeauna alături de mine sunt eu. De aceea îmi promit ca de acum înainte să am întotdeauna încredere în instinctul meu, în vocea mea, în sufletul meu pentru că eu voi lupta în continuare pentru mine, pentru fericirea mea.

2. Sunt mult mai puternică decât credeam

Au fost momente în care nu puteam să găsesc puterea de a mă da jos din pat. Eram atât de copleșită de situație... complet epuizată, frântă și tristă. Aceste momente nu s-au oprit și vor continua să se întâmple de-a lungul vieții mele, dar sunt mândră de mine deoarece de fiecare dată am reușit să merg mai departe. Și mi-am dat seama cât de puternică pot fi.

3. Schimbarea este normală

Nu trebuie să lupți împotriva ei. Nu îți face nimic rău, din contră - îți permite să crești, să evoluezi, să te dezvolți din toate punctele de vedere - psihic, emoțional, sentimental, mental. Nu îi întoarce spatele, accept-o și învață să te lași condusă de val. Și vezi unde vei ajunge.

4. Nu ai de unde să știi prin ce trec alți oameni

Au fost atât de multe zile în care am fost incredibil de stresată, furioasă, tristă, obosită și frustrată, însă am fost nevoită să îmi ascund toate aceste stări sub o mască de femeie puternică și să îmi văd în continuare de viața mea, de treburile mele, de munca mea. Nu ai de unde să știi prin ce trec alți oameni, de aceea este important să învățăm să fim mai empatici cu cei din jurul nostru.

5. Întotdeauna pune-te pe primul loc

Nu-i așa că este minunat cum poți trece prin atâtea lucruri? Și încă reziști. Exiști. Respiri. Simți. Găsește puterea de a fi mândră de tine. Ești atât de puternică, iar tu nici măcar nu îți dai seama. Este momentul să te pui pe primul loc. Învață să te iubești cum nu ai mai făcut-o până acum. Să te alegi pe tine clipă de clipă. Nu o face pentru tine... fă-o pentru sufletul tău.

